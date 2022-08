El Motive.co sufrió ayer un serio correctivo a cargo del Zuazo en el tercer amistoso de la temporada, en el que cayó ante el conjunto vasco por 22-33 en partido disputado en el Palacio de los Deportes.

Al equipo gijonés no le salió nada en absoluto, mientras que el Zuazo mostró un gran nivel de juego y especial efectividad. No fue un buen día ni en ataque ni especialmente en defensa, sobre todo en la primera parte, en la que los 16 lanzamientos del Zuazo acabaron en gol.

Las gijonesas están teniendo una fuerte carga de trabajo y además jugaron tres partidos en una semana, lo que acusaron también en el aspecto físico.

Testigo directo del mal partido del equipo fue la montenegrina Mina Novovic, que acaba de incorporarse a los entrenamientos y no jugó porque lleva varios meses sin entrenar y Cristina Cabeza no quiso arriesgarse a que sufriera una lesión en un partido sin trascendencia. "No ha sido nuestro día", reconoció la entrenadora, que espera ya poder contar con Joana da Costa la próxima semana.

El Motivo.co jugará otros dos encuentros la próxima semana aunque estos ya tienen un cierto carácter oficial porque se trata de la Copa Principado. El primer partido será el sábado a las 18 horas ante el Balonmano Gijón. Si gana se medirá al vencedor del Lobas Oviedo-Deportivo Siero, el domingo a las 13 horas.