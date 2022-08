Aida Palicio, viaje de ida y vuelta

Que un canterano del Oviedo de notable proyección se marchase al Sporting y jugara cinco temporadas en El Molinón para acabar regresando al Tartiere suena, como poco, improbable. Que todo ese proceso no suscitase el más mínimo insulto ni reproche ya entra directamente en el terreno de la ciencia ficción. Este trasvase bidireccional, incunable en el reino del balompié, lo ha llevado a cabo con total normalidad la balonmanista Aida Palicio, canterana ovetense que triunfó en el Balonmano La Calzada y que acaba de regresar al Lobas Global Atac Oviedo.

Y no hablamos de una cualquiera. Hace apenas un par de meses, Aida hubo de posponer el inicio de sus vacaciones veraniegas por un motivo de fuerza mayor: la llamada de la selección. «¡No me lo esperaba para nada!, estoy muy orgullosa y contenta» -explica, aún con un halo de incredulidad. Sin embargo, un vistazo somero a su trayectoria basta para no compartir el asombro de la propia interesada. Palicio lideró al Unicaja Banco Gijón en la conquista de la Copa de la Reina y hacia la primera clasificación europea de la historia del equipo gijonés. En lo individual, fue votada para el mejor equipo de la liga en la temporada 2020/21. Normal que al hacer balance de su lustro en Gijón se le escape una sonrisa: «Fueron todo buenas experiencias».

Antes de eso, en su única temporada en la máxima categoría con el Oviedo fue distinguida como mejor promesa de la campaña 2015/16. Pese a brillar en su debut en División de Honor, su concurso no pudo impedir el descenso de las carbayonas. «Pero me quedo con los buenos recuerdos», expone una Palicio que vuelve al equipo donde se formó con la ambición de alcanzar un nuevo ascenso, como ya logró en la temporada 2014/2015. En 2016, tras su irrupción meteórica en la élite, estuvo un año fuera de las pistas. Se fue de Erasmus a Alemania. Abandonar el Oviedo le dejó un regusto agridulce: «Fue bonito y triste a la vez: me dio pena marcharme con un descenso». Ahora, seis años después, Aida dispone de la oportunidad de resarcirse en un «equipo con muchas posibilidades», según su criterio, que estrenará la recién creada División de Honor Oro, el escalón previo a la élite.

El retorno al Lobas está ligado, en esencia, a vicisitudes personales ajenas al balonmano. «Necesito más tiempo para mi trabajo y mis estudios -argumenta-, y el club me ha puesto facilidades desde el primer momento». El hecho de que el La Calzada, esta temporada inscrito como Motive.co, vaya a disputar competición europea en días laborales se lo ha complicado un poco más. A Aida, informática de profesión que se encuentra cursando un máster en profesorado, no se le hace extraño «para nada» su viaje de ida vuelta entre Oviedo y Gijón. Lejos del fútbol, además del número de ceros en la cuenta bancario, también disminuye la temperatura emocional.