Copa Federación: El Avilés noquea al Caudal

Goles : 1-0, min. 32: Edu Cortina. 2-0, min. 42: Álex Prendes. 2-1, min. 47: Hyo Kang. 3-1, min. 72: Natalio. 4-1, min. 76: Natalio.

Cambios : Guram Khvedelidze por Pablo Espina, min. 50. Vinicius Amorim por Sergio García y Juan López por Jorge Fernández, min. 73. Javi Fontán por Nacho López y Rabii Merouani por Edu Cortina, min. 81.

Real Avilés : Davo Armengol; Nacho López, Álex Prendes, Pedro Orfila, Jonxa Vidal; Edu Cortina, Javi Rey, Pablo Espina; Jorge Fernández, Natalio y Sergio García.

El Real Avilés cerró la composición semifinalista de la Copa Federación tras golear al Caudal en un partido que entraña un dato paralelo para el recuerdo, pues es la primera vez en la historia que los blanquiazules endosan cuatro goles a los mierenses.

Con el ofensivo planteamiento del 4-3-3 y dos laterales muy profundos, el equipo de Emilio Cañedo descartó una salida especulativa, teniendo en cuenta que el empate le clasificaba, pero, recién superados los diez minutos iniciales, se vio obligado a incrementar las precauciones, al ver cómo el Caudal, por mediación de Álvaro Pozo, Hyo Kang y Álex Toquero, ponía a prueba el buen estado de forma con el que Davo Armengol ha iniciado la temporada.

En el último tercio de la primera parte, el Real Avilés volvió a apretar y ahora con eficacia. Jorge Fernández peleó por un balón que parecía perdido y su centro era rematado por Edu Cortina, quien no marcaba desde hacía casi tres años y medio, en su etapa en el Vetusta. En pleno acoso local, el rechace de Junquera, a chut de Sergio García, lo recogía Álex Prendes para dejar prácticamente noqueado a un Caudal que, no obstante, aportaba cierta emoción en la primera jugada de la reanudación, con un sorprendente latigazo cruzado de Hyo Kang. Luego, una vez registrado el debut oficial del georgiano Guram Khvedelidze, aparecería el Natalio de los mejores momentos. Tras rematar una asistencia de Sergio García y, cuatro minutos después, dejar sentado a Carlos Carcedo, aplicando picadita sobre Junquera, el canalí redondeaba el marcador y dejaba servida una atractiva semifinal entre Real Avilés y Marino Luanco. Será el domingo, en Pola de Laviana.