"Espero que lo que me ha traído aquí sea mi trabajo, no porque alguien busque una cuota femenina"

Isabel Fernández de Cañete conoce a la perfección la pista verde de Las Mestas y las particularidades del concurso hípico gijonés porque de una manera u otra participa en el desde hace 30 años. Sin embargo, en esta ocasión su presencia hace historia en un concurso que está a punto de cumplir 80 años ya que es la primera mujer que desempeña las funciones de jefe de pista. La organización la había elegido en el año 2020, pero la pandemia retrasó el momento hasta ahora.

–Se ha hecho esperar, pero ha llegado el momento.

–Estoy acostumbrada a hacer concursos grandes y pequeños y ha sido una espera larga. Tuve la suerte de que el año pasado estuve poniendo los concursos del Club Hípico Astur. Soy de las personas que piensan que las cosas llegan cuando tienen que llegar y ya está.

–Va a entrar en la historia de un concurso que está cercano a los 80 años como la primera jefa de pista. ¿Supone esto algo especial para usted?

–Me gustaría pensar que estoy aquí por el trabajo que hago y por mi trayectoria profesional, no porque alguien busque una cuota femenina. No sé lo que pensará la gente que viene por el hecho de que la jefa de pista sea una mujer. Cada vez somos más mujeres, aunque todavía sigue habiendo mayoría de hombres. Quiero igualdad en mi trabajo y que lo que me haya traído aquí sea eso y no otra cosa.

–Conoce este concurso muy bien, primero como espectadora y luego tras muchos años como asistente de jefe de pista.

–Llevo viendo seguido como asistente desde el 2001. Antes lo hice como aficionada y tenía caballos. No sabría decirle si todos los años, pero sí la mayoría desde 1991. Es un concurso que siempre he seguido porque tiene mucha tradición. Nunca pensé que primero vendría como asistente. Para mi aquello ya fue un sueño, y luego ya venir como jefa de pista es algo increíble.

–Durante la mayor parte de veces estuvo de asistente de Avelino Rodríguez Miravalles, pero ¿con algún otro jefe de pista más?

-–Creo que no. Avelino ha estado poniendo los concursos hasta ahora. Cuando venía como espectadora creo que el jefe de pista era Nicolás Álvarez de Bohorquez, pero no estoy segura de ello.

–¿La organización le pidió algún tipo de prueba en concreto o le dio libertad para poner los recorridos que quisiera?

–No, normalmente no me piden nada especial más allá de respetar los saltos patrocinados, que este concurso tiene muchos, y lógicamente hay que tener en cuenta que cada salto esté en la prueba que tiene que estar. Por ahora nadie me pidió nada especial.

–¿Cuánto condiciona que la pista de Las Mestas sea de hierba y no de las de nueva generación como la recientemente construía en el Chas?

–La pista de hierba siempre condiciona, hay que tratar de no hacer dos pruebas seguidas por el mismo sentido, siempre se mueven los saltos para preservar bien el césped y además son muchos días de concurso.

–¿Y la lluvia?

–De momento la pista esta estupenda a pesar de la lluvia que cayó. Por ahora no hay problema y solo tengo en cuenta cambiar las huellas de pisada y mover los saltos.

–El hecho de que en un mismo concurso coincidan tres categorías como es este caso con pruebas para caballos jóvenes, dos estrellas y un cuatro estrellas complica las cosas más, supongo.

–Condiciona en la dificultad de los recorridos lógicamente. Para los caballos jóvenes esta es una pista muy llamativa y a la que generalmente todavía no están acostumbrados. Hay que tratar de que se sientan cómodos y puedan correr bien. A los jinetes les gusta traer cabellos jóvenes a este tipo de pistas para que vayan aprendiendo y lo que pretendo es eso, que salten cómodos y que sigan su proceso de aprendizaje. En el concurso de dos estrellas hay una prueba más pequeña en la que saltan muchos amateurs y en la que es más grande hay una mezcla de amateurs y profesionales porque varios de los que participan en el de cuatro estrellas también lo hacen en el de dos. Ya es una prueba más exigente y contabiliza para el ranking. Y las que ya son exigentes son las del concurso de cuatro estrellas y, sobre todo, el Gran Premio. El objetivo es que los caballos lleguen bien a este Gran Premio.

–Gran parte de su equipo para este concurso está formado por asturianos. ¿Por qué su elección?

–Con la mayor parte de este equipo he coincidido aquí desde que vengo. Isidro o Javier conocen la pista incluso mejor que yo. Luego han venido Maite y Román, que están en Valencia, y con los que trabajo con ellos cuando voy por aquella zona. Y también está Fran. Creo que es un equipazo.

–Desde que puso las pruebas del Chas el año pasado hasta ahora, ¿ha estado en muchos concursos?

–Tras el Chas he ido a México a poner dos internacionales tres estrellas en Jalapa, he puesto varios internacionales en Valencia, en Oliva, la última Copa de Naciones que se corrió en Madrid hace poco y varios internacionales más. He estado como asistente en La Coruña, en el Campeonato de Europa de Children y Junior hace un mes en Oliva. Como delegado técnico hace poco estuve en Aachen en un formato que tiene la Federación Ecuestre Internacional para jinetes junior, coincidiendo con el Internacional cinco estrellas que se celebra allí.

–¿Y tras Las Mestas?

–Me quedo una semana más porque soy delegado técnico para el Campeonato de España de menores que habrá en el Chas, luego voy al Campeonato de España de yeguadas y de delegado técnico al Campeonato del Mundo de yeguadas en Lanaken, formaré parte del equipo de Santiago Varela para Barcelona y luego volveré a Oliva en Valencia. Ahora tengo siete semanas seguidas bastante fuertes.