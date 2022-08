La alcaldesa de Yenes y Tameza, María Díaz Fidalgo, se ha volcado con la llegada de la Vuelta al concejo. Y se ha vuelto viral por ello. Para apoyar a deportistas y aficionados que hoy acudan al municipio para presenciar el final de la etapa, que por primera vez en la historia de la ronda española finaliza en el Colláu Fancuaya, la regidora ha dejado una manguera en la portilla de su casa para que sea utilizada por quien lo necesite. Dejó aviso de ello en su cuenta oficial de Twitter, porque "igual luego no ando por aquí", y su naturalidad y talante servicial han dado también la vuelta, pero al mundo. "Eres muy jefa", le han aplaudido algunos usuarios en la popular red social.

Enhorabuena por la implicación con la llegada de la vuelta, pocas veces se vió tanta información y tiene aún más mérito siendo un concejo tan pequeño! 10/10 — David Álvarez (@David_Alvarez8) 27 de agosto de 2022

El mensaje de Díaz Fidalgo fue el siguiente. "Para los ciclistas que necesitéis en Yernes llenar los bidones dejé la manguera en la portilla. Ya estuve llenando varios e igual luego no ando por aquí", escribió, en un tuit acompañado de una fotografía en la que, efectivamente, se puede ver la cancilla y el tubo.

Eres muy jefa, sigue así. Ojalá tengáis la recompensa que merecéis — Jack Churchill (@sastreajeno) 27 de agosto de 2022

Casi inmediatamente después de publicarlo, el tuit comenzó a recibir "me gusta" y mensajes aplaudiendo la medida. "Enhorabuena por la implicación con la llegada de la Vuelta, pocas veces se vio tanta información y tiene más mérito siendo un concejo tan pequeño", "qué grande eres", "muy top", "eres muy jefa", "que te sea devuelto en cerveza", escribieron algunos usuarios.

No es la primera anécdota que la Alcaldesa con motivo de la Vuelta. El pasado diciembre, Díaz Fidalgo acudió a Madrid a la presentación de la ronda española y fue la primera vez que a sus por entonces 67 años visitaba la capital. “La verdad es que me encantó, me prestó muchísimo y me quedé con ganas de volver para ver todo”, aseguró tras un viaje relámpago en el que apenas pudo ver nada, ya que iban con una agenda muy apretada.