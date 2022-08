"Volver a correr en casa siempre motiva mucho, espero hacerlo bien"

Dani Navarro llega hoy a Asturias en su novena Vuelta Ciclista a España tras terminar ayer la etapa Camargo-Cistierna. Este gijonés de 39 años reconoce que "volver a correr en casa siempre motiva mucho y espero hacerlo bien ante nuestra gran afición, que siempre nos apoya totalmente. Desde hace dos días me encuentro mejor y voy reservando un poco de fuerzas".

El veterano ciclista del Burgos BH tiene un historial excepcional en sus 19 temporadas de profesional, algo que impresiona hasta a los legendarios exprofesionales. Lleva disputados nada menos que nueve Tour de Francia, otras tantas Vueltas a España y cinco Giros de Italia. En esas grandes vueltas solamente se retiró en cuatro de ellas entre las de Francia y de Italia debido a graves caídas y enfermedades. Todo un lujo por el que es admirado. Tiene la virtud de que trabajando para Alberto Contador acabó noveno en el Tour y fue ganador de la etapa del Parque de Cabárceno en la ronda española.

Ahora Dani Navarro explica sobre la actual temporada que la "llevo bien porque en las carreras WordTour de principio de temporada acabé siempre en los veinte primeros. Me faltó rematar, pero eso ahora es lo más difícil porque están saliendo muchos y grandes jóvenes, lo que complica más las cosas para un ciclista con tanta edad y muchas temporadas encima".

Respecto a la actual Vuelta a España matiza que "venía con ilusiones, aunque correr en los Países Bajos siempre es muy complicado por las carreteras, el viento y los peligros de caídas. Cuando regresamos a España en la etapa Vitoria-LaGuardia tenía muchas ilusiones, pero… No sé si fue por el calor, pero tuve mi día negro en el puerto de Herrera y ahí perdí mis opciones de luchar por la general. Ahora me toca buscar una escapada triunfal. Será complicado, pero lo intentaré. A ver si tenemos algo de suerte porque mi público me apoyará mucho". En cuanto a los favoritos de la Vuelta, por lo visto hasta ahora Navarro explica que "solamente hubo el test de Pico Jano, donde brilló Enric Mas y pudo callar hasta comentarios de por qué falló en el Tour. Luego Evenepoel demostró su gran fortaleza dejando atrás a los rivales. Pero pienso que Jumbo por su gran experiencia es el que mejor arropa a sus líderes. Vamos a ver una gran carrera y con mucha batalla". Lo bueno es que está recuperando sensaciones positivas.

Según Navarro, en la primera etapa de alta montaña, con final en Pico Jano, "me encontré ya mucho mejor, aunque preferí no arriesgar demasiado en las bajadas con lluvia porque quiero llevarlo de momento más tranquilo. A ver si en mi tierra puedo dar una alegría a esos aficionados que tanto me apoyan". En esta Vuelta a España es el único corredor del Principado que participa, aunque ha debutado el exprofesional Eloy Santamarta como conductor de la organización para llevar invitados en la carrera. Dani Navarro lamenta mucho que "al final no pudiera correr Pelayo Sánchez después de la gran campaña en la Vuelta del año pasado, especialmente en el Gamoniteiru, pero con tantas alergias, lesiones y enfermedades se tuvo que parar ahora. Tiene mononucleosis, que es una enfermedad complicada y tiene que recuperarse bien ya de cara a la próxima temporada. Se echa siempre de menos a un paisano cuando yo estaba acostumbrado en la época de Chechu Rubiera, que éramos hasta cinco del Principado".