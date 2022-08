Mimos en las cuadras para un buen salto

Gran parte del éxito en una competición hípica se debe al trabajo que se realiza día tras día en las cuadras. Proporcionarles el desayuno, limpiarles la zona de descanso, sacarlos a pasear por las mañanas y prepararlos estéticamente para la competición, son algunas de las tareas que los mozos de cuadra realizan en su día a día. "Trabajamos en la sombra, pero lo que hacemos es fundamental para que todo salga bien en la competición". Así define la profesión Laura Jacinto, moza de cuadra del jinete español Alejando Entrecanales, quien comentaba que, dependiendo de la crin del caballo, "el tiempo de peinado oscila entre 15 o 40 minutos". Y es que, aunque cada año acuden miles de personas al Concurso Hípico Internacional las Mestas para aplaudir a los cientos de caballos que pasan por las pistas acompañados de sus jinetes, pocos se imaginan lo que hay detrás del éxito en las competiciones.

Kenny López, mozo de cuadra del jinete español Luis Mateos Bernaldez, señalaba mientras acicalaba a su caballo, "Chamant de Biolley", "la gratificación que implica que uno de los caballos a los que dedicas tu vida, salte a una altura bastante buena, especialmente cuando estás peleando en una competición así", destacando el orgullo que supone ver a estos animales competir.

La mayoría de los mozos de cuadra dedican su vida a la profesión, y muchos de ellos comienzan desde muy jóvenes. Es el caso de Edison Modesto, mozo de la amazona española Carolina Villanueva, quien lleva 20 años en la profesión, aunque con el caballo de la amazona: "Voice de Chenaie", lleva aproximadamente 1 año. "No lo hago porque necesite el trabajo, sino porque mi vida son los caballos", afirmaba. "Si pudiese dormiría con ellos, pero no se puede", señalaba. Una vida dedicada, casi durante toda la jornada, a atender a los diferentes caballos que van cruzándose por su camino. "Lo peor es cuando ganas cariño por un caballo, y de repente llega un comprador y te lo lleva", señalaba. Por su parte, Mickael Baillieux, mozo de la amazona británica Deborah Jackson, compartía la misma opinión que sus compañeros, añadiendo que, "no ve ningún punto negativo al trabajo", ya que su vida son los caballos y los horarios no le frenan la ilusión de sacar adelante a competición a estos animales.

Cientos de mozos de cuadra son los que llevan todos estos días en Las Mestas, donde todos ellos han afirmado "estar encantados con las instalaciones", especialmente con los bebederos automáticos que dispone cada box donde se encuentra cada caballo. "Para concurso este centro está genial", afirmaba Laura Jacinto. "Las instalaciones nos facilitan mucho el trabajo", señalaba. Otros profesionales también destacaban la amplitud de los espacios, así como el suelo pavimentado de las instalaciones. "Las Mestas es un concurso único y especial, llevo 18 años viniendo y siempre está muy bien y hay muchísima gente", afirmaba Edison Modesto.

Una profesión donde la afición, la ilusión y la disciplina conviven por el cuidado de estos animales, coincidiendo la mayoría de los profesionales en que, "es un trabajo que llena de orgullo", a pesar de las horas que implica su cuidado y atención.