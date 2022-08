Los componentes de la fuga inicial en la etapa entre Laviana y Colláu Fancuaya podrían ser jefes de fila en muchos equipos internacionales. Algo que no suele suceder casi nunca en una gran vuelta. Como rápidamente tomaron cuatro minutos de ventaja, intentar anularles iba a ser muy difícil porque colaboraban bien por delante y por detrás la paliza solo se la pegaban los compañeros del líder. Lo bueno de los perseguidores es que trabajaban como un reloj suizo, perfectamente sincronizados. Y así, en cuanto los fugados tomaron 4-10 minutos saltaron las alarmas atrás. Se apretaron más lo pedales y se rebajó la ventaja a 3-45.

Fue como jugar el gato y a el ratón con la diferencia de que en cabeza había muchos campeones que ahora tenían mucho retraso en la general y eso permitía un poco de relajación en la persecución.

Lo que está claro es que desde hace dos años llegó una sabia nueva al pelotón donde hay tanta juventud triunfadora que asusta: no se sabe hasta dónde llegaran ni cuándo se les acabaran las fuerzas. Como se dice en la actualidad, viven la vida al día y no ven ni piensan más allá de la etapa de mañana. Claro que esto tiene una ventaja: las carreras van más rápidas y las estrategias no son tan encorsetadas.

Eso lo agradecen los aficionados con el espectáculo que reciben y más viniendo de chavales que apenas tienen 20 años. Todo un lujo si pensamos que hasta hace poco a un corredor se le consideraba en plena madurez con 28 años –entiéndase la época de Indurain– y ahora pasan de juveniles a profesionales sin practicar en amateur.