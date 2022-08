Así es el trabajo de la Guardia Civil en la Vuelta a España

Un espectáculo como el de una carrera ciclista, cuyo terreno de juego son las carreteras, no podría ser posible sin la supervisión de la Guardia Civil. El trabajo de la Benemérita comienza mucho antes que una gran ronda como es la Vuelta a España, que este fin de semana luce en Asturias. En los meses previos al evento se reúnen la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Guardia Civil con las comandancias de las localidades que atraviesa la carrera para coordinar los horarios de corte, los puntos más conflictivos, conocer los lugares en los que se va a concentrar gente… "Y el día previo se ultiman los detalles", señala el teniente Javier Barja. "Ese es trabajo más importante, sin el apoyo de la Guardia Civil de Asturias sería imposible", añade.

La Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) de la Guardia Civil es un dispositivo que se crea especialmente para este evento: la 77.º edición de la Vuelta ciclista a España que recorrerá la comunidad de Asturias en su octava y novena etapa. La UMSV está compuesta por un total de 130 miembros, de los que 83 son guardias civiles de la Agrupación de Tráfico procedentes de casi toda España. De ellos, sesenta van en motocicleta. Todos han tenido que superar un arduo proceso de selección con pruebas teóricas, test psicotécnicos, exámenes, entrevistas personales y pruebas de habilidad de conducción para dar protección dinámica a los ciclistas y movilidad y seguridad vial a todo el evento.

La guardia civil Milagros Cabrera, la única mujer del equipo automovilístico, cuenta que "después de las pruebas, el jefe decide quiénes tenemos a suerte de formar parte de este equipo de seguridad vial". Es la primera vez que Cabrera se presentaba a las pruebas, aunque ya había participado en otras competiciones deportivas regionales. "Es un orgullo pertenecer a esta unidad. Casi siempre he sido la única en las unidades, soy uno más", afirma.

Por otro lado, hay 39 componentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad encargados de la protección en los incidentes de orden en el interior de las etapas, especialmente en los puertos de montaña o en las zonas de aglomeración de personas para que los ciclistas no tengan inconvenientes para pasar. La unidad se completa con seis guardias civiles del Servicio Aéreo de Madrid que, con la ayuda de un helicóptero, hace de enlace desde el aire transmitiendo en tiempo real al jefe del dispositivo, el comandante Óscar Rúa, una amplia visión del entorno; y dos componentes del Servicio de Material Móvil, que con un autobús darán continuidad a la Unidad en ciertos traslados como en los de motocicleta.

"Las carreteras de Asturias las convierten en un sitio de mucho trabajo para nosotros, pero por eso la Vuelta siempre pasa por aquí, porque los puertos y los paisajes son de los mejores", explica el teniente Barja. Los animales sueltos como vacas o caballos suponen una de las mayores dificultades: "El ganado suelto por requiere que el Grupo de Seguridad Interna quede pastoreando para que pueda pasar la carrera", explica.

Antes del inicio de la carrera, el dispositivo policial se pone en marcha. El Grupo de Seguridad Interna que va en motocicleta se encarga de ir unos 40 minutos por delante señalizando los obstáculos que se pueda encontrar: encintando pasos que no debe seguir la caravana ciclista, señalizando peligros, resaltos, rotondas o cualquier tipo de obstáculo que se puedan encontrar. Detrás va el grupo que porta las banderas amarillas que va cortando el tráfico mediante un sistema de rodillo en el que se van parando y siendo adelantados por el resto de banderas amarillas, buscando lugares de estacionamiento y cortando todo el tráfico que viene en sentido contrario a la carrera. Posteriormente llega el propio dispositivo de carrera compuesto por el primer bandera roja que lleva el telescopio trasero estirado y a partir de ahí los demás motoristas con bandera roja que se encargan de ir cortando cualquier problema que surja. A ellos se suman los "abrecarreras", que van a la altura de los ciclistas; un grupo de reserva de pelotón tras los ciclistas y el bandera verde cerrando todo el operativo.

En cuanto a medios materiales, la Agrupación de Tráfico aporta al dispositivo 59 motocicletas, tres turismos, dos monovolúmenes, tres furgones y un camión; la Agrupación de Reserva y Seguridad nueve vehículos todoterreno y tres furgones: el Servicio Aéreo un helicóptero, un monovolumen y un camión cisterna, y el Servicio de Material Móvil, un autobús.

La 14.ª Zona de la Guardia Civil en Asturias apoyará el paso de la UMSV por las Comandancias de Oviedo y Gijón, aportando un total de 288 guardias civiles, 155 para labores de seguridad ciudadana y a otros 132 agentes de la Agrupación de Tráfico en labores de seguridad vial. Un equipo UAV del Grupo de Acción Rápida (GAR) realizará un control de los posibles usuarios de drones durante todo el recorrido y especialmente en los puertos de montaña. Mientras que el recorrido oficial de la Vuelta cuenta con 3280,5 kilómetros, la UMSV recorrerá un total aproximado de 12.000 kilómetros, entre etapas y desplazamientos.

Homenaje de la Benemérita a "Capi". Por otro lado, durante la mañana de ayer en la salida de la etapa desde Pola de Laviana al Colláu Fancuaya se produjo el homenaje a José Luis Capitán, enfermo de ELA. El cuatro veces subcampeón nacional de campeonatos de montaña ayudaba en la organización de la etapa que incluía la subida al Angliru. "Desde el ámbito de seguridad vial colaborábamos con ‘Capi’ a la hora de organizar el dispositivo, nos enteramos de que estaba sufriendo esta enfermedad y nos acordamos de que salía hoy la etapa de Asturias", cuenta Rubén Flores, guardia civil que trabajó otros años en el dispositivo en la UMSV. Al exatleta se le hizo entrega de un obsequio de la unidad y un polo de recuerdo de la Guardia Civil de Tráfico. "Queremos poner nuestro granito de arena para dar visibilidad a la enfermedad y darle ánimos", agregó Flores. “Estas cosas emocionan y dan un plus para seguir con la lucha, yo me apuntó a todo porque me da fuerza, ha sido muy bonito", agradeció José Luis Capitán a los ángeles que velan por la Vuelta.