"Tuve algunas ofertas de Primera RFEF, pero solo quería ir al Avilés"

Hace una década, Manolo Preciado le encomendó a Pedro Orfila (Luanco, 34 años) una tarea hercúlea: contener al Barça de Messi. Aquella tarde, el Sporting cayó por un digno 3-1 en el Camp Nou. Ahora, Orfila regresa al Principado para afrontar un cometido casi tan exigente: ascender con el Real Avilés a Primera RFEF. Sin embargo, lo más urgente es vencer esta tarde al equipo de su tierra, el Marino, para alcanzar la final de la Copa Federación (17 horas).

–Manel Menéndez, técnico del Marino, le dio un 50% de opciones a cada equipo para el partido de esta tarde. ¿Está de acuerdo?

–Sí, por supuesto. Creo que puede ganar cualquiera. Aún estamos en pretemporada, ajustando todo para llegar en un punto óptimo al debut liguero.

–¿Cómo está yendo su adaptación al Avilés?

–Bastante bien. El vestuario y el míster me lo están poniendo muy fácil. Estoy muy contento, trabajando en la idea que quiere el entrenador, que es muy clara y nos la transmite día a día.

–Prendes y Morcillo acabaron el pasado curso formando una dupla muy asentada en el eje de la zaga. ¿Se ve siendo titular?

–Al final los tres estamos para competir y ayudar al equipo. Todos queremos jugar, el que decide es el entrenador. Mi trabajo es intentar convencer cada semana al cuerpo técnico de que soy la mejor opción. Si puedo ayudar jugando genial, pero si no ayudaré encantado desde fuera, apoyando a mis compañeros.

–¿Cómo se gestó su fichaje?

–Hubo contactos desde mitad de junio. Escuché muchas opiniones positivas sobre el club, y me sedujo la ambición del proyecto y los grandes fichajes que se han hecho.

–¿Habló con otros clubes?

–Sí. Hubo interés de otros equipos. Algunos de 1ª RFEF, otros de 2ª RFEF… pero no llegó a formalizarse nada. Solo quise avanzar con el Avilés; era la idea que más me ilusionaba.

–Se fue de Asturias con casi toda la carrera por delante y regresa siendo ya un veterano.

–Mi tiempo fuera me ha cambiado mucho. Cada año mejoras en algún aspecto del juego, y la experiencia te hace ver el fútbol de otra manera. Aprendes cosas de distintos entrenadores y compañeros, no paras de crecer. Aunque físicamente vayas a menos con el paso del tiempo, lo suples con saber estar e inteligencia táctica: identificas antes lo que va a pasar y te anticipas.

–Hace 2 meses se cumplió una década del fallecimiento del técnico que le dio la oportunidad en la élite, Manolo Preciado. ¿Qué recuerda de él?

–Preciado es una leyenda en Gijón. Le devolvió la ilusión a la ciudad y eso es algo impagable. Cogió un equipo del que la gente estaba desenganchado, logró el ascenso y la permanencia en Primera con recursos limitados. A los jugadores nos transmitía mucha garra, quería que mordiésemos en el campo y trabajásemos duro.

–¿Sigue al Sporting?

–Claro que sí. No me suelo perder sus partidos. Se acaba de producir un cambio en el club muy esperado por la afición desde hace mucho (el traspaso de los Fernández a Orlegi). La gente ha vuelto a ilusionarse con fichajes como el de Cote. Además, el Pitu es la mejor opción para el Sporting: conoce perfectamente el club y la ciudad. Ojalá se logre el ascenso.

–¿Se quedó con la espinita de triunfar en El Molinón?

–Por supuesto. Es el sueño de todo canterano. Estuve un par de años en el primer equipo, no conseguí tener continuidad y me tuve que marchar. Pero seré siempre sportinguista. Pasé 12 años en Mareo, lo mamé desde pequeño. ¡Eso no se va tan fácil!

–A sus 34 años, ¿piensa en la retirada?

–Prefiero pensarlo poco. Los años van pasando, y es cierto que cada vez está más cerca el momento de dejarlo, pero mientras me siga divirtiendo jugando intentaré cuidarme para seguir dedicándome a esto. No tengo previsiones más allá de esta temporada, pero ojalá pueda estar muchos años en el Avilés.