Meintjes: «Es algo especial, la de Les Praeres es una subida muy dura»

El sudafricano Louison Meintjes fue el otro protagonista del día en Les Praeres al margen de Evenepoel, que salió de la cima naveta más líder._Meintjes, ganador de la etapa, estaba contento muy contento porque «me metí en una buena escapada en un terreno muy duro y en la parte final pude jugar mis cartas. Es un gran triunfo y esto siempre da moral. Ya miraré si busco etapas o también puedo subir más en la general». «Es algo especial. No había estado antes en el podio de una carrera World Tour excepto por alguna clasificación por equipos, por lo que este era uno de mis principales objetivos antes de terminar mi carrera», señaló.

Meintjes (Pretoria, 30 años) había intentado el triunfo de etapa en los finales en alto anteriores, pero los hombres de la general lo impidieron. El líder del Intermarché lo intentó de otra forma.

«Estos últimos días no pude ir rápido en las llegadas en alto para seguir a los hombres de la general. Pensé que si no podía conseguir un resultado en ese sentido, lo mejor era ir a la escapada, y ha funcionado a la perfección. He tenido suerte. Mi equipo ha controlado en el inicio de etapa y yo solo lo he tenido que intentarlo una vez», explicó.

La jornada con final en Les Praeres fue exigente, sobre todo para la escapada de 9 hombres, que tuvieron que mantener a raya al pelotón pasando un total de 4 puertos antes del definitivo. Meintjes tuvo dudas del éxito personal, pero acertó con su decisión.

«Ha sido un día bastante duro. Los otros corredores de la escapada me han hecho trabajar a fondo. Sabía que estaba gastando más energía que otros y no estaba seguro de si todavía tendría las mejores piernas para la subida a meta. Lo mejor era hacer mi propia crono hasta el final, y salió perfecto», concluyó.

Rubiera, Carril y Pascual, en la salida

Mucha gente del ciclismo asturiano estuvo ayer en la salida de Villaviciosa, entre ellos exciclistas profesionales como Chechu Rubiera, Jesus López Carril, Eloy Santamarta y el leonés Javier Pascual. Santi Pérez el día anterior en la subida de Trubia vio pasar la carrera al lado de su casa de Vega de Peridiello y luego comió en su casa acompañado de su madre y novia y vio por televisión el resto de la etapa y la subida inédita de Colláu Fancuaya. En la salida de Villaviciosa también estuvieron Marcelino García Toral, entrenador de fútbol, y el entrenador de baloncesto Pepu Hernández.

Pánico al covid en el pelotón

Los corredores, después de la dura etapa de ayer con final en Les Praeres y tras una buena ducha en las instalaciones navetas, se desplazaron hasta el aeropuerto de Ranón para tomar un vuelo hasta Alicante para pasar allí la jornada de descanso y prepararse para mañana la contrarreloj individual. Pero en los equipos del pelotón tienen pánico al covid porque saben que muchos corredores están con problemas en gran mayoría, pero hay un entendimiento entre médicos y la UCI para dejarlos seguir compitiendo hasta que se superan unos límites. Es entonces les obligan a pararse y abandonar.

Ayer ya no tomaron la salida en Villaviciosa el lugarteniente de Roglic, Sepp Kuss por problemas de fiebre; ni el hombre de confianza de Mikel Landa, Wouter Poels; ni un gregario del líder Remco Evenepoel, Pieter Serry, estos con coronavirus. Así que el temor a ver quién cae al día siguiente sigue en aire como una cuchilla sobre la cabeza de muchos ciclistas y jefes de filas.

Dani Navarro, desesperado

El gijonés Dani Navarro, único asturiano en la Vuelta a España, en su llegada a casa traía muchas ilusiones en protagonizar una gran escapada porque veía que iba mejorando su condición física desde el inicio de la carrera en los Países Bajos. Así que tenía previsto coger la fuga en la salida de Pola de Laviana. Y estuvo a punto de lograrlo, pero al entrar en ella tantos grandes corredores ya nadie les pudo alcanzar. Ayer a Villaviciosa llegaba con más rabia y ganas de ser protagonista, pero de nuevo se le escapó la oportunidad. A sus 39 años y 23 grandes vueltas disputadas se marcha de su tierra con la espina clavada de no escaparse. También es cierto que buscas entrar en esos cortes y si luego se te adelanta un compañero, el tren ya va lleno al llevar un Burgos BH.

Carlos Rodríguez: «Seré ambicioso»