El balance del hípico gijonés: "Es complicado conjugar el aspecto deportivo y el social"

El director del Patronato Deportivo Municipal Roberto Fernández lo es a su vez del Concurso Internacional de Saltos que se ha celebrado a lo largo de la pasada semana en Las Mestas, recinto al que volvió la hípica tras no poder celebrar concursos los años 2020 y 2021 por culpa de la pandemia.

–¿Qué valoración hace del concurso?

–Lo realmente importante es que después de dos años de no poder celebrarlo este sí se ha podido llevar a cabo. Se nos hacía cuesta arriba porque casi se nos había olvidado toda la tramitación administrativa necesaria para que se pueda hacer. Tenía cierta preocupación a cómo respondería la gente al cambio de criterio. En la ciudad estaba muy arraigado el modelo del CSIO con Copa de Naciones y cambiar a un formato de internacional con mezcla de caballos jóvenes, dos y cuatro estrellas era una apuesta arriesgada. Evidentemente todos hubiéramos deseado que hubieran venido jinetes de entre los 50 mejores del ranking, pero la realidad es lo que se vio no era lo que nosotros perseguíamos. Es el momento de reflexionar.

–La queja más generalizada fue el nivel de los participantes. ¿Mejorarla es solo cuestión de dinero o influyen otras cosas?

–Hay dos cuestiones. Está claro que el dinero trae más calidad. Si pones premios más elevados van a venir mejores jinetes, pero hay otro aspecto con el que no podemos luchar, que es el calendario, Es difícil luchar con otros concursos que ya están asentados y que coinciden en una ruta que es más atractiva para los jinetes porque son desplazamientos más cortos. Todo ello suma. El de Gijón tiene, además, una característica que la gente de aquí la valora mucho y es que es un concurso de seis días y eso va en detrimento de lo que quieren los deportistas que prefieren concursos de viernes a domingo. Se habló con los jinetes extranjeros y todos coinciden en que las instalaciones son preciosas, la ciudad está muy bien y el público maravilloso. Les llama la atención el tema de las apuestas y con esto llega un primer pero, no entienden que haya descansos de 20 minutos cada poco. Tenemos que conjugar el aspecto deportivo con el social y conjugarlo es complicado. Tampoco ayuda la ubicación geográfica lejos de los grandes circuitos. El que viene a saltar a Gijón luego tiene que volver a hacer un viaje largo. Hay muchos aspectos que el público no conoce, pero que dificultan mucho que en Las Mestas corran los mejores del mundo.

–Una de las novedades fue un nuevo sistema de apuestas hecho por una empresa asturiana.

–Creo que fue un gran acierto. Llevábamos muchos años trabajando con un sistema francés, un sistema muy rígido y que era incapaz de innovar, hasta el punto de que incorporar una serie más en una determinada jornada era imposible. Cuando ves que hay una empresa asturiana interesada en presentarse al concurso e interesada en el sistema de apuestas… El resultado fue fantástico, la gente pudo ver que es un sistema mucho más ágil, más trasparente y además de casa.

–¿Se puede mejorar más todavía?

–Al acabar el concurso les preguntamos si había habido incidencias y nos dijeron que prácticamente ninguna. La gente que lo manejaba dijo que era un sistema muy fácil. Aún así, vamos a reunirnos dentro de poco. Tienen un contrato de tres años, porque en nuestro fuero interno queremos desde hace tiempo, aunque la anterior empresa nunca fue receptiva a ello, poner en marcha una aplicación que permita al público apostar desde la grada. Ese es el paso que nos gustaría dar.

–El Ayuntamiento trató en su momento de mantener el formato de CSIO, pero en una categoría superior algunas de las condiciones exigidas chocaban con la idiosincrasia del concurso gijonés. ¿Cuáles eran?

–En el año 2019 nos entrevistamos con los dirigentes de la Federación Ecuestre Internacional con los que nos reunimos en Barcelona. Allí expusimos nuestras intenciones y nos dijeron que había que quitar las apuestas y cambiar la pista verde por otra de arena de sílice. El representante de Longines, que también estaba en la reunión, ya nos había dicho de inicio que no entendía lo de las apuestas, que lo importante es lo que pasa en la pista y no fuera. La respuesta fue tajante: no podemos prescindir de las apuestas. ¿Pueden evolucionar? Pues probablemente sí, pero eliminarlas bajo ningún concepto. También nos dijeron que las pistas verdes no son adecuadas para los CSIO, cosa que no sé hasta que punto es verdad porque Dublín las sigue manteniendo. Nuestra respuesta de nuevo fue tajante, no se puede prescindir de la pista verde porque es una instalación municipal que utilizan varios clubes durante todo el año. El resultado fue que no admitieron la candidatura de Gijón a estar en la Primera división.

–Una vez tomada la decisión de cambiar el formato, ¿la decisión de que sea un internacional de cuatro estrellas y no de cinco fue solo por motivos económicos?

–Cuestión de dinero. No podemos llegar a los premios en metálico de los concursos de cinco estrellas. Hay un concepto que la gente puede entender o no, pero es que los premios salen de las arcas municipales, los 505.000 euros que garantizan que este sea un concurso de cuatro estrellas los pone el Ayuntamiento. Cuando enviamos a la FEI las fechas de nuestro concurso para que lo incluyan en el calendario simultáneamente tenemos que enviar un escrito garantizando los premios que se van a dar. En ese momento es cuando defines en que categoría vas a estar y estamos en un cuatro estrellas, pero por encima de la media.

–¿Mantiene el Ayuntamiento la apuesta firme por la continuidad del Gijón Horse Jumping?

–Gijón Horse Jumping surge como respuesta a la pandemia con un concepto de circuito ecuestre junto con el Club Hípico Astur y utilizando espacios comunes. Creo que es algo que debería continuar porque Gijón tiene calidad y potencial para tener un circuito de prestigio, pero tienen que cambiar algunas cosas, principalmente la profesionalidad de nuestro socio. El Chas tiene que ir a una gestión profesional de estos concursos. Organizar eventos deportivos de este nivel no puede estar en manos de aficionados o gente que ayude porque le guste la hípica. Tienen que dar un paso atrás y dejarlo en manos de profesionales y en ese aspecto no han dado ese paso.

–¿Tiene ya datos del desarrollo del concurso de este año?

–Hay ya algunos números. Estamos rozando los 40.000 asistentes, una cifra importante teniendo en cuenta que venimos de dos años de parón. En apuestas se superaron los 400.000 euros. A mí me tocó ver aquí hace años cifras de más de 600.000 euros, pero el último dato, el del 2019, fueron alrededor de 480.000 euros. Está claro que hay aspectos en los que hay que dar un giro al concurso y estamos trabajando en ello. El mundo de la hípica ha evolucionado mucho y aquí sigue habiendo ciertas reminiscencias del pasado que hay que tratar de ir dejándolas a un lado. Tal vez haya que viajar a ver varios concursos por Europa para ver lo que se está haciendo y como se está haciendo. Creo que el concurso de Gijón está bien, pero también que necesita cambios.

El Chas acoge el Nacional de menores

El Club Hípico Astur será escenario desde mañana miércoles y hasta el domingo del Campeonato de España de menores, alevín, infantil y juvenil, en el que se registra una participación superior a los 200 jinetes y amazonas. La representación asturiana está formada por: Olivia Álvarez, Paola Alea, Joseba Espinosa, Jimena Pérez-Bernardo, Daniela Hevia, Diego Fernández, Alba García, Pablo Santiago Artime, Miguel Honrubia, Irene Alonso, Daniel Ocaña, Matías Höfer, Elena Pilar Fondevila, Mar Pérez, Natalia Gutiérrez, Micaela Álvarez, María Merino, Eduardo González, Isabella González y Carmen García. Olivia Álvarez viene de ser la participante más regular de todos los que tomaron parte del Internacional dos estrellas que se acaba de disputar en Las Mestas y es a buen seguro una de las principales bazas asturianas para estar en las posiciones altas de la categoría.