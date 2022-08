El orbayu que preside la jornada de la Riesco Cup en el Real Club Tenis de Oviedo no es motivo suficiente para que Eric Vanshelboim (Sarajevo, 21 años) se quite el bañador. Pese a su corta edad, Eric tiene más kilómetros a sus espaldas que el 600 de una familia numerosa afincada en Madrid en los años 80: nació en Sarajevo, se trasladó a los dos meses a Copenhague, se marchó a Nueva York, regresó a Copenhague y finalmente se ha afincado en Alicante. Sus raíces, sin embargo, no se encuentran en ninguno de esos destinos sino en un territorio hoy pasto de un conflicto que concita la preocupación de medio mundo.

La itinerante vida de Eric se explica a partir del trabajo en la ONU de su padre. Sus progenitores, igual que el resto de su árbol genealógico, son ucranianos. «Tengo muchas ganas de volver a Ucrania para visitar a mis abuelos», expresa el tenista, cuya familia tuvo que huir de Kiev a Lviv, cerca de la frontera con Polonia, por los rigores de la guerra. «Están todos bien y eso es lo más importante», sintetiza aliviado. Pese a no haber vivido jamás en esa tierra, Eric manifiesta un profundo apego a sus raíces. Tanto que compite bajo bandera la ucraniana y llegó a representar al que considera su país en la Copa Davis de 2019 porque, dice, «me siento ucraniano». El carácter afable del bisoño tenista va contra el estereotipo hosco que persigue a las gentes del este. Quizá el sol de Alicante, donde reside desde hace cinco años, haya moldeado el humor de un joven tan espigado como risueño. A España llegó persiguiendo un sueño: ser tenista. «Vine aquí porque el nivel es mucho más alto que en Dinamarca» expone, al tiempo que saca pecho por el «excelente» tenis que se juega en Ucrania. Su desarrollo con la raqueta, situándose ya el 480 en el ranking ATP, va más deprisa que sus progresos con el castellano, lengua con la que todavía «no se atreve», de igual modo que tampoco se prodiga con el ucraniano: su familia, como es costumbre en el este del territorio, es rusófona. De momento, Eric ha caído de pie en el torneo. La victoria por 2-1 (6-2, 6-7 y 6-3) contra el español Iñaki Cabrera supone un inicio ilusionante para Eric, discípulo de la filosofía «cholista»: «Voy partido a partido, nunca me fijo en el cuadro». En su primera vez en Asturias, una tierra que «me está encantando», quiere dejar su impronta. Para conseguirlo, debe ganar hoy se segundo encuentro, contra Sergi Pérez (11 horas). Aunque no lo lograse, si la guerra que padecen sus abuelos no le ha borrado la sonrisa, tampoco lo conseguiría un partido de tenis. Oriol Roca sigue adelante y cae Íñigo Cervantes. Lo más destacado de la jornada fue la derrota de Íñigo Cervantes, otrora número 56 del mundo, contra Max Alcalá por 2-0 (4-6 y 6-7). Por su parte, el actual campeón del torneo Oriol Roca venció a Lautaro Pane, también por 2-0 (7-5 y 6-3).