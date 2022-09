El Motive.co, al 60 por ciento

La entrenadora del Motive.co Gijón Cristina Cabeza pudo entrenar ayer por primera vez con toda su plantilla tras la incorporación de Joana da Costa y la sorpresiva llegada de la joven extremo Lucía Laguna, que viene para cubrir la marcha de la paraguaya Jazmín Mendoza, que no seguirá en el equipo. En realidad, la plantilla sigue sin estar al completo porque todavía falta la vuelta de la central Marizza Faría que no llegará hasta mediados de octubre, pero esa era una baja que ya se sabía porque así lo había pactado con el club para poder hacerse cargo de la selección de Paraguay, una oportunidad que no quería dejar pasar.

"Es un entrenamiento que llega tarde y además hay que comprobar cómo está Joana para ver si puede jugar el sábado o no", reconoció Cristina. La angoleña y la juvenil madrileña acaban de incorporarse, pero otro de los fichajes, Mina Novovic, tampoco hace mucho que se entrena con el equipo puesto que llegó la semana pasada. "Físicamente ha venido muy bien, pero le falta ritmo, estuvo mucho tiempo si tocar balón. Si la pretemporada ya es corta de por sí, para ella que se acaba de incorporar más corta todavía. Pero se ve que es una gran jugadora y que va a ser muy importante para el equipo", señala la entrenadora cuya intención es que Mina ya participe con normalidad en el debut liguero en la cancha del Porriño. Más dudas ofrece Da Costa, aunque Cristina espera que pueda jugar algunos minutos a pesar de que llegará al partido con apenas tres entrenamientos con sus nuevas compañeras. A la internacional juvenil Lucía Laguna la conoce bien Cristina Cabeza, que la tuvo en un par de concentraciones de la selección promesa, aunque "llegó la pandemia y no llegamos a competir pero la conozco de ese par de concentraciones". La entrenadora del Motive.co Gijón la define como "una jugadora polivalente que viene muy bien para completar el extremo izquierdo en el que solo teníamos a María González, pero además en su club también ha estado jugando de central y hasta que llegue Marizza es importante que pueda doblar posición". Sin la paraguaya Cecilia Cacheda, se quedaba como la única central lo que obligaba a la entrenadora a situar en esa posición a alguna otra jugadora cuando necesitaba darle descanso a la gallega. Desde ayer, Cabeza tiene por tanto a su disposición a las porteras Raquel Álvarez y Lucía Alonso; la central Cecilia Cacheda; las pivotes María Palomo y Nayla de Andrés; las laterales Lorena Zarco, Joana da Costa, Mina Novovic, Carmen Arroyo, Debora Torreira y Lucía Fernández y las extremos, Sandra Vallina, Paula Valdivia, María González y Lucía Laguna. A mediados de octubre se reincorporará la central Marizza Faría aunque el equipo afrontará sin ella las primeras jornadas ligueras y su debut en la EHF European Cup que será el 8 de octubre en Italia. El rival en la primera jornada será el Porriño al que las gijonesas se han medido dos veces esta pretemporada, con un balance de una victoria y una derrota, curiosamente ambas victorias llegaron en la cancha rival, las gallegas ganaron en Gijón y las gijonesas en Porriño. "El de liga será un partido que no tendrá nada que ver con los amistosos", asegura Cristina, "en esos partidos los dos estábamos con muchas bajas. Nosotras recuperamos jugadoras, pero el Porriño sigue con alguna ausencia". Para la entrenadora, "es complicado iniciar una temporada jugando fuera de casa y además en una cancha como la de Porriño, un equipo que ha subido de nivel con respecto a la pasada temporada". Con todos los condicionantes de la pretemporada, Cristina Cabeza cree que su equipo llega al inicio de liga "a un 50 o 60 por ciento de lo que puede llegar a dar esta plantilla, primero porque no hemos podido entrenar todas juntas y porque además la pretemporada ha sido muy corta. Lograr estar a un buen nivel con tan solo un mes de entrenamiento es imposible. Hay algunos equipos que están teniendo lesiones importantes por forzar para llegar al cien por cien a la primera jornada". Cristina pide "un poco de paciencia para ver a esta plantilla a su mejor nivel".