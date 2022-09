"Esta plantilla tiene más arraigo con Asturias"

Las filias futbolística de Emilio Cañedo (Oviedo, 49 años) suenan tan sugestivas como eficaz se demostró su libreto para rescatar al Avilés del descenso la temporada pasada. Ahora, con mando en plaza desde el día 1, Cañedo se propone seducir al Suárez Puerta con un juego osado y proactivo. El primer reto, a la vuelta de la esquina: el sábado, en el Anxo Carro, contra el Lugo B (19.30 horas).

-Llegó en marzo con el Avilés en un estado crítico, pero esta temporada ya ha podido dirigir al equipo desde el principio.

-Sí, son situaciones diferentes. En una tienes que sacar rendimiento inmediato, y ahora podemos ir poco a poco, introduciendo tranquilamente nuestras ideas. Se agradece tener más tiempo para trabajar.

-¿Cambia mucho la manera de dirigirse al vestuario en un momento tan apurado como aquel con respecto a la situación actual?

-La forma de comunicar es parecida. Hay que centrarse en el día a día: en una situación complicada, esa la única manera de salir del pozo. Pero ojo, como te vaya bien y descuides el día a día, acabarás igualmente en el pozo. En una plaza como Avilés, si juegas dos jornadas y no cumples, ya vuelves a tener la presión del año pasado.

-La plantilla ha experimentado muchos cambios este verano. ¿En qué se parecerá el Avilés de la temporada pasada con el que veremos este curso?

-Se va a parecer en que propondremos para ganar los partidos. No se va a ver un Avilés que dude o especule. Vamos a ser un equipo con las ideas claras y la intención de ir a por cada partido que juguemos: estamos capacitados para ello.

-Tras una transformación tan profunda, ¿diría que cuenta con mejores jugadores?

-Los del año pasado eran buenos y los de este año, también. De lo que estoy seguro es de que este grupo tiene más arraigo en la ciudad y la región, porque hay mucha más gente de Asturias y de la zona. Este apego a la tierra nos hará ser más ambiciosos sobre el campo. Creo que la fortaleza de la plantilla es la competitividad interna. Logramos doblar todas las posiciones, y eso nos da un amplio abanico de posibilidades a la hora de elegir y nos permite tener a todos los jugadores con las orejas «pa’ arriba», y eso es fundamental.

-La gran ausencia es Ródenas, máximo goleador el curso anterior con 12 goles. ¿Cuál es la fórmula para no añorar su puntería?

-La mejor forma de compensar la marcha de Ródenas es que Natalio y Primo metan 12 goles cada uno.

-Dicen que todo entrenador cuenta con un jugador que es su extensión sobre el campo. ¿Usted también lo tiene?

-Sí. Morcillo. Es el que mejor interpreta lo que queremos y el que mejor se lo comunica a sus compañeros. Es la voz más autorizada a nivel táctico y emocional del vestuario.

-Comenta que quiere ver un Avilés de marcado talante ofensivo. ¿Cuáles son los fundamentos de su idea de juego?

-Nuestra forma de entender el juego es muy vertical. Nos gusta el fútbol asociativo, atacar, presionar para recuperar rápido y volver a ir arriba… Un estilo «box to box» inglés, si se quiere. Mira, no soy muy de ídolos ni de esas «frikadas», pero yo soy «pulgarista» (por Adolfo Álvarez Pulgar, entrenador recientemente fallecido). «Pulgui» me entrenó en las inferiores del Oviedo, aprendí muchísimo de él.

-¿Suscribe la manida máxima de que la victoria es de los jugadores y la derrota del entrenador?

-No, no coincido. El entrenador es una parte importante del equipo, está claro, pero creo al 100% que el fútbol es de los futbolistas.