Empate corto del Avilés (0-0)

Los de Cañedo empezaron fuertes y rompieron pronto los minutos de tanteo iniciales para hacerse con la manija del encuentro, imprimiendo un fuerte ritmo a sus acciones y tratando de profundizar por las bandas buscando el desborde de la defensa lucense. Un disparo de Sergio García que salió por encima del portal de Julen fue el primer aviso de las intenciones asturianas en ataque. El paso por los vestuarios pareció revitalizar al Avilés y los primeros compases del segundo tiempo se parecieron a los del primero, esta vez si cabe con mayor capacidad de los blanquiazules de generar peligro. Un disparo de Jorge, de los mejores en el conjunto avilesino, a los dos minutos del segundo tiempo obligó al guardameta local Julen a lucirse con la primera de varias intervenciones de mérito que haría de ahí en adelante para salvar el punto en el casillero de su equipo. El Avilés reclamó un penalti al final del encuentro en el Anxo Carro.

Emilio Cañedo, entrenador del Avilés: «Puntuar fuera de casa nunca es una decepción, pero queríamos ganar»

El entrenador del Avilés, Emilio Cañedo, se mostró satisfecho con el empate ante el Polvorín en Lugo, en un partido en el que su equipo fue superior, pero no logró llevarse la victoria. «Puntuar fuera de casa no es nunca una decepción. Me sorprendió el ritmo de juego que tuvo el partido, se jugó a una velocidad impropia de una primera jornada y de estas alturas de la temporada», aseguró el técnico ovetense, que cumple su segunda temporada al frente del Avilés tras llegar al final del curso pasado. «Nosotros veníamos a ganar, pero no creo que haya que hablar de decepción por el empate. Sacar un punto fuera de casa nunca puede ser decepcionante, y menos en una categoría tan competida como va a ser esta», indicó el técnico. En opinión de Cañedo, el Avilés estuvo más afortunado en el segundo tiempo. «No quedé del todo satisfecho del primer tiempo, pero creo que en la segunda parte mejoramos mucho y fue claramente nuestra. Solo nos faltó eficacia en la definición y su portero estuvo también muy inspirado», finalizó el entrenador blanquiazul.