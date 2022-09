El Telecable Gijón se impuso con autoridad al Liceo Coruña (7-3) en la cuarta edición del Trofeo de La Manzana, que estos últimos años suele servir como presentación oficial del equipo gijonés. La pasada temporada el conjunto gallego arrancó un empate y logró una victoria ante las gijonesas en sus dos enfrentamientos ligueros, por lo que parecía que le había tomado la medida al entonces equipo dirigido por Fernando Sierra.

En esta nueva temporada y con cambios en ambas plantillas, el Telecable Gijón se mostró superior. La primera parte fue igualada, aunque las gijonesas se adelantaron pronto en el marcador con un gol de Sara Roces, al que siguió poco después otro, este de penalti a cargo de Marta Piquero. Aunque quedaba mucho por jugarse, el marcador no se movió hasta el descanso. En la reanudación, el Telecable Gijón aumentó su ventaja con un nuevo gol de Marta Piquero y otro de Nuria Almeida. El Liceo recortó diferencias a través de María Sanjurjo, ex jugadora del Telecable, al aprovechar la superioridad de su equipo por exclusión de Nuria Almeida. Sin embargo, Marta Piquero volvió a superar a la portera gallega para establecer el 5-1. Otra ex jugadora del Telecable Gijón, Alba Garrote, puso el 5-2 a falta de 9 minutos para el final. Tiempo en el que todavía se anotarían tres goles más, dos para las gijonesas obra de Sara Roces y Nuria Almeida, este de falta directa tras una tarjeta azul a Alba Garrote. Luchy Paz hizo el definitivo 7-3.

El trofeo de la Manzana tendrá también su versión masculina el próximo día 18 en el que el Telecable Gijón se medirá al Aurrerá de Vitoria, ambos equipos de la OK Liga Bronce.