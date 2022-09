El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA reunió ayer a varios de los grandes favoritos a hacerse con el título del Rally «Princesa» que se disputará el viernes y el sábado. Estuvieron junto a Ulpiano Nosti, director de carrera, Javier Carrera, miembro del Grupo Blendio, y Conchita Méndez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo. Participaron en un coloquio sobre la prueba reina del motor asturiano. En la charla reinó el buen ambiente entre los pilotos, que se atrevieron a hacer bromas entre ellos, y se hizo gala de la buena relación que existe entre la organización y los competidores.

Uno de los temas principales a tratar fueron las novedades que presenta esta nueva edición. «Son pocas, pero interesantes. La primera de ellas, de la que no se está hablando tanto, es que va a ser el rally de la normalidad. Después, el tramo de Gijón es muy importante, al igual que lo de unificar en el tramo de Oviedo la carretera normal con la parte urbana», comentó Ulpiano Nosti. Estas novedades fueron alabadas por los pilotos, que creen que «esto iguala la carrera a todos, ya que todos corremos en las mismas condiciones al no tener experiencia en esas carreteras».

«Cohete» Suárez, campeón en las últimas cuatro ocasiones y, como confesaron sus propios compañeros, máximo favorito, reconoció que correr en casa «es una motivación muy grande. No pienso dejarles respirar». El piloto praviano ya echaba de menos la salida en la calle Uría de Oviedo, momento que puso por encima de la salida del Rally de Montecarlo.

«Siempre he querido ganar el ‘Princesa’, es un rally que falta en mi vitrina, de los pocos del nacional», reconoció Pepe López, actual líder del Supercampeonato de España de rallies, y que no dudó en alabar la prueba, a la que describió como un rally «que tiene de todo, incluidas muchas trampas que conocen los veteranos de la carrera».

Conchita Méndez destacó el gran trabajo que se ha hecho desde la organización y el Ayuntamiento para sacar la prueba adelante, pero valió la pena ya que «para Oviedo y para Asturias es uno de los eventos más importantes. Para la ciudad es uno de los más significativos del año».

«Nervios siempre hay en una cita como está, más cuando compites en la máxima categoría. Los rivales son muy fuertes, pero me haría mucha ilusión ganar el rally delante de toda la afición asturiana. Los tramos nuevos me vendrán bien para sacar ventaja», confesó Alejandro Cachón, que no dudó en colocarse como favorito a hacerse con el título.

Sobrevolando el coloquio estuvo el tema de la 60.ª edición, algo que según contó la concejala de Deportes «la organización lleva pensando en ello desde noviembre de 2021, cuando estábamos organizando esta edición. Tienen un montón de proyectos en mente». «El objetivo está en no centrarnos solo en septiembre, podemos hacer un 60.º aniversario que va a marcar un antes y un después en el mundo de los rallies», auguró Ulpiano Nosti, que llego a proponer a los pilotos hacer el Rally de Asturias en formato mixto, algo que fue bien recibido por los competidores.

