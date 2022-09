Menos equipos, más exigencia

Las vacaciones terminan en el fútbol asturiano. Tras meses de espera, la Tercera RFEF está de vuelta. Esta edición, que cuenta con cuatro equipos menos que la temporada pasada, promete emociones fuertes. Como dicen sus protagonistas, "el salto de nivel con la reducción de equipos es evidente". Según explican, es una cuestión de matemáticas. Antes había 120 fichas más, aproximadamente, por lo que los equipos han tenido más catálogo en el que elegir sus refuerzos. Esto da un nivel de competitividad mayor y genera una nueva preocupación. "Al ser menos, el margen de error es mínimo", concuerdan los técnicos consultados.

"Los favoritos son el Lealtad, como demuestra todos los años, y el Sporting B, que se ha reforzado con gente de fuera", opina Julio Llanos, entrenador del Ceares. El técnico del conjunto gijonés cree que el recorte de equipos es "necesario, ya que no estamos preparados para jugar entre semana, sobre todo porque los jugadores tienen otro trabajo aparte". "Ahora se ha acabado la clase media. Va a haber más diferencias entre la zona alta y la baja", comenta Llanos. El Ceares viene de Segunda RFEF, pero Llanos se quita el cartel de favorito. "Tenemos claros nuestros objetivos. Somos un club modesto en dinero, pero no en ilusión. Queremos salvar la categoría con tranquilidad y no renunciar a nada", sentencia.

El Avilés Stadium, como recién ascendido, está destinado a vivir en la zona baja. "Nos ha costado reforzarnos. Hemos tomado algunas decisiones arriesgadas, cambiando a gente que nos había ayudado porque tenemos que mirar al futuro", confiesa "Nillo", su entrenador. Los avilesinos han renovado su plantilla, pero a pesar de tener tantas caras nuevas prometen "trabajar bien y luchar por seguir un año más".

"Somos los que menos recursos tenemos en la categoría, así que vamos a intentar competir de la mejor manera. Para nosotros ya es un premio estar, iremos sin presión". Con esta humildad se presenta Daniel Castelao, entrenador del Valdesoto. Ellos, como el Avilés Stadium, también son recién ascendidos. El técnico del club sierense cree que "los ascendidos parten con cierta desventaja, ya que la diferencia respecto a los clubes ya establecidos es mayor", pero aun así se alegra porque esta medida acerca más la categoría a la profesionalidad.

Todos los entrenadores concuerdan: el Lealtad va a estar arriba. Christian Pito, que debuta en el banquillo maliayés, quiere empezar pisando a fondo el acelerador. "Quiero marcar un buen inicio de año, seguir la línea del año pasado. La clave va a estar en ser regulares. No quiero pensar en el largo plazo, vamos a ir poco a poco", anticipa Pito. Para él todo va a estar muy igualado, sobre todo en la zona alta de la clasificación, lo que hace que la exigencia sea máxima.

"Hay un montón de equipos de un nivel similar, pero nuestra intención es estar arriba", manifiesta Chuchi Collado. Tras la derrota en la final de la Copa Federación, el Llanera ya tiene la mentalidad puesta en su debut en Tercera. "Favoritos son los de siempre, Sporting B, Caudal o Lealtad, pero el nivel está tan alto que cualquiera puede colarse en la lucha", avisa el técnico llanerense.

Luis Arturo, entrenador del Llanes, también piensa que "va a ser una liga intensa y muy difícil", donde cualquier despiste "te condena a la parte de abajo. "Los equipos tienen plantillas más competitivas, va a haber muchísima igualdad", augura el llanisco, que espera "hacer un buen fútbol y ser competitivos".

Mucho ojo con el Covadonga. Tras un año donde no cumplieron con las expectativas, esta temporada parece que van a cambiar las tornas. Su buen mercado de fichajes ha sido muy alabado por sus rivales, que casi por unanimidad colocan a los ovetenses como el conjunto revelación de este año. Todo apunta que volverá a estar en la zona alta de la clasificación.