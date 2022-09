Arranque con goles y calor

La Xixón Women’s Cup arrancó ayer de manera inmejorable. El buen ambiente entre las jugadoras y la buena afluencia de público caracterizó una jornada en la que todo fue sobre ruedas. El calor fue el gran protagonista del día, ya que los termómetros rozaron los 30 grados, lo que provocó que la organización pusiese pausas de hidratación durante los encuentros para que las futbolistas pudiesen beber agua.

La jornada comenzó con el encuentro entre el Llanera B y el Sporting B, partido en el que Lucía y Ariadna vieron puerta por parte de las rojiblancas y que finalizó con un 1-2 para las gijonesas. El Sporting B selló después su paso a la siguiente ronda con otra victoria, esta vez más cómoda, ante el Frida, por 0-3.

En el segundo grupo el Oviedo C comenzó con buen pie su andadura en el torneo, cosechando su primera victoria ante el Gijón Fútbol Femenino C por 0-1. El conjunto gijonés ya ha quedado eliminado del torneo, ya que minutos más tarde cayó por 0-3 ante el Sporting C.

El Gijón Fútbol Femenino B se mostró como el equipo más dominador del día, consiguiendo dos goleadas ante el Avilés C y el Racing de Pravia por 0-7 y 0-4, respectivamente.

El partido del día fue el Avilés B-Llosalín, según confirmaron las propias jugadoras. A pesar del resultado, 0-0, el nivel de juego de ambos conjuntos cautivó a los aficionados presentes en el campo del Ceares. Eso sí, las avilesinas se desquitaron de su poco acierto goleador unos minutos más tarde, cuando le endosaron un 13-0 al Gijón La Arena, superando al Gijón Fútbol Femenino B como el equipo más goleador del torneo.

Hoy, en el mismo escenario, se termina de disputar la fase regional, con partidos desde las 10.00 hasta las 14.30 horas. Aunque el programa tiene planificados encuentros en los que nadie se juega nada, ya que ya se conoce al ganador de su grupo, el día promete ser apasionante, con conjuntos jugándose las castañas hasta los últimos minutos. Además, estos partidos sirven de previa para la fase final que se disputará la semana que viene.

