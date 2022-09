Lucía Val: el éxito se cocina a fuego lento

Lucía Val ya descansa en Ortiguera, Coaña. Tras una temporada dura, que empezó en septiembre del año pasado, ahora llega el momento de reposar y analizar el éxito de su año, que culminó con el cuarto puesto en K-1 500 metros en la final del Campeonato del Mundo junior de sprint, luchando por los metales hasta los últimos metros. A sus 18 años, Val sueña con seguir los pasos de Teresa Portela y Alissa Carrington, medallistas olímpicas y dos de las mejores piragüistas de la historia, aunque, reconoce, "me queda bastante lejos aún, por ahora son pósters que tengo en mi habitación". Portela son palabras mayores, pero poco a poco la coañesa, forjada en el club Los Albiones de Navia, va siguiendo su estela. Por ahora le espera la selección española sub-23.

"Estoy muy contenta con los resultados que he logrado", asegura la coañesa, aún dolida por quedarse acariciando las medallas durante el Mundial. "Estoy más que satisfecha con los entrenamientos que he hecho durante todo el año para preparar la competición, no pude acabar mejor, aunque ver las medallas tan cerca da un poco de rabia", confiesa Val. En el momento de competir, cuando arrancó la carrera del K-1, Lucía estaba entre las primeras posiciones, lo que le dio esperanzas. "Me veía en la cabeza de carrera y no quería que me afectase estar entre las líderes. Yo lo di todo para ganar, pero siempre se puede mejorar", recuerda la piragüista. Finalmente, la medalla de oro se la adjudicó la italiana Sara del Gratta (1.55.35), por delante de la eslovaca Bianka Sidova y de la alemana Finja Hermanussen. Val necesitó dos segundos más para terminar la carrera, parando el cronómetro en 1.57.73.

A pesar de su juventud, Lucía muestra una capacidad de autocrítica sorprendente para su edad. "La táctica que utilicé no fue la mejor. En el momento en el que te ves delante quieres seguir ahí sea como sea, y al final lo acabé pagando porque me faltó un poco de chispa al final. Esto me sirve de experiencia, ya no volveré a quedarme atrás en los últimos metros", explica la coañesa con voz seria, consciente de que aún tiene mucho por aprender.

Salto de categoría

A pesar de su reciente éxito, Lucía Val no tiene mucho tiempo para estar parada. "En un mes empiezo la concentración con el equipo nacional sub-23, ya que dejo de ser junior. Va a ser una temporada difícil, ya que el cambio de categoría se va a notar", asume la palista, que quiere seguir aprendiendo de su deporte y adaptarse lo más rápido posible a su nueva realidad. "Si igualo la temporada que he hecho este año sería un éxito rotundo", sentencia. Para ver a Val en unos Juegos Olímpicos todavía queda tiempo, pero es una cita que está en la agenda de la asturiana. "De momento queda como un sueño. Está bastante lejos, me falta mucha preparación, pero sería un evento que me haría muchísima ilusión", indica Val.