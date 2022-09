Marino y Avilés debutan en casa buscando su primera victoria

Los cuatro equipos asturianos de Segunda RFEF juegan hoy. El Langreo subirá el telón a las 12.00 horas con su visita al Rayo Cantabria, encuentro en el que los de Roberto Robles buscarán su primera victoria tras no poder puntuar en su estreno en el Nuevo Ganzábal. Davo Fernández, último refuerzo de los langreanos, no ha entrado en una lista de convocados a la que vuelven Joselu Guerra e Imad pero que sigue con las ausencias de Leonard Kisun y Jorge Hernández. A las 18.00 horas se concentra el grueso de la actividad. El Oviedo Vetusta viaja a Torrelavega para medirse a la Gimnástica, partido en el que buscarán mantener las buenas sensaciones tras conseguir los tres puntos en su debut ante la SD Compostela. El objetivo esta vez está en vivir un partido sin tanto sufrimiento como contra los gallegos, donde se vieron obligados a remontar. Aun con la resaca de la victoria en la Copa Federación en la final contra el Llanera, el Avilés recibe al Coruxo en su debut en el Román Suárez Puerta. Tras empatar en el Anxo Carro frente al filial del Lugo, los de Emilio Cañedo quieren brindarle a su público su primer triunfo de la temporada aprovechando la bocanada de aire fresco que supuso revalidar el título de Copa. Por último, el Marino juega ante el Ourense y, al igual que los avilesinos, busca en su estreno en Miramar una victoria que haga bueno el 0-0 de su debut ante el filial del Burgos. Manel Menéndez, técnico marinista, no podrá contar con Diego Díaz ni Nacho Matador, ambos futbolistas lesionados, ni con Hugo Salinas, en este caso por decisión técnica.