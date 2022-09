Cachón, ganador del Rally Princesa: "Tenía una confianza muy grande por los test que hicimos"

Y Cachón continúa haciendo historia y cumpliendo año a año objetivos más elevados. La victoria lograda por Alejandro Cachón (Cangas del Narcea, 1999) en el Rallye "Princesa de Asturias" le eleva a cotas que serán difíciles de igual para otros deportistas. El cangués logra su primera victoria en el campeonato en casa, en el rallye más emblemático de todo el certamen y puntuable para el Europeo, y, además, siendo el segundo más joven de todos los vencedores, tras Sordo e igualado con el italiano Alex Fiorio, piloto oficial del equipo Lancia que ganó en 1988 con un Delta HF Integrale.

–¿Como lleva este pleno que hará historia?

–Aunque confiaba en poder ganar, los objetivos logrados ciertamente son muchos y me dan gran alegría.

–¿A quién dedica la victoria?

–Este triunfo va dedicado a todos los patrocinadores, Citroën Racing, Alvemaco, MMR, y también a todo el equipo de Sports&You y, por supuesto, a toda la gente que me apoya en mi día a día.

–¿Qué supone esta victoria?

–Una gran recompensa a todo el trabajo que llevamos haciendo esta temporada. Hemos trabajado muy duro todo el equipo de Sport&You y con mi ingeniero Daniel Silva para acoplarnos lo más rápido y lo mejor posible al Citroën C3 Rally2.

–Cumplió con los pronósticos que le daban como favorito por su rapidez demostrada sobre asfalto.

–Llegaba a este rally con una confianza muy grande. En el verano hemos hecho muchos kilómetros de test y rallyes que hacían que llegara muy bien preparado a esta carrera. Desde el primer momento vimos que estábamos en la pelea y podíamos luchar por la victoria. Ya desde el inicio de la temporada pienso que hemos sido competitivos tanto en tierra como en asfalto y sí que es verdad que no había terminado de hacer un buen resultado y era el momento.

–Dominio absoluto, y desde la calificación se postuló a la victoria marcando el mejor crono y se llevó también el último.

–Sí, y luego realicé otros dos scratchs en la primera etapa y cuatro en la segunda. Era importante meter presión a mis rivales.

–Los cuatro candidatos, Cohete, López, Ares y usted, rodaron muy rápido, asumiendo muchos riesgos y finalmente su sprint final le otorgó la victoria.

–El ritmo durante todo el fin de semana fue muy alto, prácticamente al límite en cada tramo, y todos cometimos errores que algunos pagaron con daños mecánicos

–En el último tramo, cuando esperaba en meta la llegada de López, ¿se intranquilizó dado que el intermedio daba que iba casi 2 segundos más rápido que usted?

–Sí, ya dábamos por perdida la victoria, pero el rally Princesa no se termina hasta que se cruza la meta del último tramo.

–Y, lógicamente, cuando vieron los daños traseros del Hyundai saltaron de alegría.

–En dos minutos todo cambió. Pasamos de perder a ganar.

–Demostró gran madurez al soportar la presión que le llegaba de todos lados, presión en la que se pedía, casi se le exigía, ganar. ¿Era demasiado elevada la petición?

–No tenía ninguna presión más que la que yo me pongo a mí mismo. Siempre que me subo en el coche me gusta hacer las cosas bien, dar el máximo de mí e intentar ganar.

–Desde la Peugeot 208 Asturias, no ha parado de lograr objetivos cada vez más altos.

–Cada año los objetivos cambian y hasta el momento, año a año, los hemos cumplido todos.

–¿Planes inmediatos y futuros?

–Sería un sueño poder ganar el Campeonato de España y en un futuro poder dar el salto al Mundial.