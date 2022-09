Crónicas, puntuaciones e imágenes: así fue la primera jornada en la Tercera asturiana

Victoria del Lealtad

Ceares: Kike (2); Pelayo (2), Diego (2),_Camblor (2), Héctor (2); Ferre (2), Llerandi (3), Mateo (2), Enol (2); Ferrari (2) y Álvaro (2).

Cambios: Madeira (1) por Ferrari, en el min. 63; David_(1) por Diego, en el min. 75;_Coutado (s.c.) por Enol, min. 85 y Edu_(s.c.) por Álvaro, min. 85.

Lealtad: Javi_Porrón (2); Obaya_(2), Agustín (2), Orviz (2), Pablo (2); Ivanchu_(2), Adrián Llano (2), Meana (2), Adrián (3); Diego Montequín (2) y Álvaro Viña (2).

Cambios: Zucu (1) por Diego, min. 63; Marcos (1) por Pablo, min. 63; Rafa_(s.c.) por Meana, min. 82 y Monti (s.c.) por Obaya, min. 82.

Goles: 1-0, min. 24: Camblor y 1-1, min. 90+5: Álvaro.

Árbitro: Villa Martín, de la Delegación de_Oviedo. Amonestó al local Ferre.

La Cruz: Unos 450 espectadores. Se entregó una placa al socio número 1 del Ceares, Luis Miguel Menéndez Muñiz.

El Lealtad se llevó un punto en su visita a La Cruz en el último suspiro. Álvaro Viña, de penalti y en el tiempo añadido, equilibró el marcador después de que el Ceares entrara fuerte al partido. Camblor, a la media hora, adelantó al Ceares con un cabezazo a la salida de un córner botado por Ferrari. El duelo, de muchas alternativas, terminó siendo un asedio negrillo en busca de un reparto de puntos que no estuvo exento de emoción.

Volvió el Ceares a Tercera y a La Cruz con homenaje a la fiel afición que le acompañó durante su histórica temporada pasada –la del estreno en Segunda RFEF y Copa del Rey–. El club entregó una placa a su socio número uno, Luis Miguel Menéndez Muñiz, que recogió de manos del capitán teyero, Pelayo Muñiz.

El partido, ante un gallito como el Lealtad, cumplió con las expectativas. Tras un inicio de dominio alterno, el tanto de Camblor obligó a los negrillos a asumir más riesgos. La efectividad del Ceares permitió que los gijoneses se fueran con ventaja al descanso, pero el Lealtad respondió cercando el área rival. Después de que el local Diego se retirara lesionado tras una mala caída, Adrián avisó con un disparo a la cruceta que sería la antesala del empate. El penalti, fruto de un barullo en el área, acabó reflejando la igualdad del encuentro.

El Lealtad se llevó un punto en su visita a La Cruz en el último suspiro. Álvaro Viña, de penalti y en el tiempo añadido, equilibró el marcador después de que el Ceares entrara fuerte al partido. Camblor, a la media hora, adelantó al Ceares con un cabezazo a la salida de un córner botado por Ferrari. El duelo, de muchas alternativas, terminó siendo un asedio negrillo en busca de un reparto de puntos que no estuvo exento de emoción.

Volvió el Ceares a Tercera y a La Cruz con homenaje a la fiel afición que le acompañó durante su histórica temporada pasada –la del estreno en Segunda RFEF y Copa del Rey–. El club entregó una placa a su socio número uno, Luis Miguel Menéndez Muñiz, que recogió de manos del capitán teyero, Pelayo Muñiz.

El partido, ante un gallito como el Lealtad, cumplió con las expectativas. Tras un inicio de dominio alterno, el tanto de Camblor obligó a los negrillos a asumir más riesgos. La efectividad del Ceares permitió que los gijoneses se fueran con ventaja al descanso, pero el Lealtad respondió cercando el área rival. Después de que el local Diego se retirara lesionado tras una mala caída, Adrián avisó con un disparo a la cruceta que sería la antesala del empate. El penalti, fruto de un barullo en el área, acabó reflejando la igualdad del encuentro.

Un gran Praviano golea al Tuilla

Tuilla 0

Praviano 4

Tuilla: Aitor (1); Quintín (1), Prendes (2), Peña (1), Pablo Rodríguez (1); Jandro (1), Álvaro Pedregal (1); Acerete (2), Sandoval (1); Parajón (1) y Bango (1).

Cambios: Beneitez (0) por Jandro, min. 50. Jaime Felgueroso (0) por Pablo Rodríguez, min. 55. Blin (0) por Sandoval, min. 55. Miguel Prendes (0) por Parajón, min. 69.

Praviano: Ali (2); Busto (2), José Luis (3), Zapico (2), Ito (2); Longo (2), Cayarga (2), Juan Menéndez (2), Trelles (2), Santa (2) y Fran Martín (2).

Cambios: Luismi (1) por José Luis, min. 68. Polo (1) por Ito, min. 77. Oriol (1) por Cayarga, min. 77. Damián (s. c.) por Longo, min. 82._Lucas (s. c.) por Juan Menéndez, min. 82.

Goles: 0-1, min. 23: José Luis. 0-2, min. 48: Cayarga. 0-3, min. 53: Longo. 04, min. 71: Longo.

Árbitro: Fernández García (delegación de Avilés). Amonestó al local Beneitez y a los visitantes José Luis, Longo y Cayarga.

El Candín: 200 espectadores

C. San Miguel

Tuilla

Mal inicio del Tuilla, que salió goleado ante el Praviano en El Candín. Los visitantes fueron disciplinados y no dieron opción a los locales.

El Valdesoto gana en un final loco

Valdesoto 2

Avilés Stadium 1

Valdesoto: Roberto (2), Álvaro (2), Hornas (2), Jairo (1), Carlos Peña (2), Villoria (2), Méndez (2), Rober (2), Miguel Peña (2), Laviana (2) y Tobón (2).

Cambios: Viti (3) por Jairo, min. 55. Pibe (2) por Tobón, min. 62.

Avilés Stadium: Menes (2), Bayón (2), Expósito (2), Varela (2), Nahuel (2), Fonseca (2), Marcos Novoa (2), Valero (2), Omar Fdez. (2), Gardel (2) y Colucci (2).

Cambios: Aramo (2) por Valero, min. 58. Coqui (3) por Nahuel, min. 75. Álex Muñiz (2) por Fonseca, min. 75.

Goles: 0-1, min. 80: Coqui. 1-1, min. 85 Viti. 2-1, min. 90: Pibe.

Árbitro: Mhand Agoultim (delegación de Oviedo). Amonestó a los locales Jairo, Hornas y Roberto y al visitante Bayón.

Villarea: 225 espectadores.

Valdesoto, C. Roces

Final de infarto en Villarea. El Stadium se adelantó a los 80 minutos, pero al Valdesoto le dio tiempo a remontar: marcaron Viti y Pibe, que habían salido desde el banquillo.

El Sporting B se atasca

Colunga 0

Sporting B 0

Colunga: Enol (3), Ordóñez (2), Davis (2), Fer Laserna (2), Estébanez (2), Moussa (2), Marcos Iglesias (3), Dani Corgo (2), Dominique (2), David Núñez (2) y Pablo Santos (2).

Cambios: Moussa por Juan Cueto (2), min.60; Estébanez por Yago (2), min.73; David Núñez por Beni (2), min.73; Marcos Iglesias por José Remuñán (1), min.80.

Sporting B: Petr (2), Argüelles (2), Pola (2), Nacho (2), Trabanco (2), Santamaría (1), Varane (2), Leonel (1), Oyón (2), Ariel (0) y Enol P. (1).

Cambios: Enol P. por Tejón (1), min.46; Santamaría por Enric Baquero (1), min.46; Nacho por Damián Cáceres (1), min.63; Ariel por Pol Marín (1), min.71; Oyón por Lucas (1), min. 71.

Árbitro: González González, del Nalón. Amonestó a Marcos Iglesias y a Ordóñez, del Colunga, y a Argüelles y Leonel, del Sporting B.

Santianes: unos 250 espectadores.

El Sporting B no pasó del empate ante un gran Colunga, que se encontró muy cómodo en todo momento. Ambos equipos propusieron un encuentro de ritmo lento, con los gijoneses como dominadores del balón pero sin llegar a crear peligro. Tras el paso por vestuarios, los de Dani Mori metieron una marcha más al encuentro, pero el Colunga supo aguantar.

De hecho, las dos mejores ocasiones del partido fueron para los locales. Primero Yago, que entró de refresco, colgó un centro por banda izquierda que remató de cabeza Cueto, provocando una gran parada del guardameta sportinguista. Minutos más tarde, el Colunga robó con habilidad una pelota y montó una muy buena contra que acabó con un centro de Yago que Remuñán no pudo conectar de primeras, algo que agradeció la defensa del Sporting B para desbaratar la ocasión. Empate justo gracias al gran trabajo de los jugadores colungueses.

El Llanes, seguro ante el Condal

Llanes 2

Condal 0

Llanes: Espinosa (2); Riki (2), Álvaro Mier (2), Eze (3), Richi Kuita (2); Bamba; Ander Mediavilla (3), Gael (2), Cristofer (2), Sergio Ríos (2) y Borty (3).

Cambios: Bruno Cué (1) por Mediavilla, min. 63. Pablo Prieto (1) por Borty, min. 63. Manu Peña (s. c.) por Richi Kuita, min. 90. Álvarín (s. c.) por Sergio Ríos, min. 90.

Condal: Luis (2); Mati (1), Juanma (2), Piniella (1), Rueda (1); Roces (2), Álvaro del Río (2), Roberto Díaz (1), Aarón (1), Natán (1) y Darío Sobrino (1).

Cambios: Funcasta (1) por Roberto Díaz, min. 62. Costales (1) por Sobrino, min. 62.

Goles: 1-0, min. 11: Borty. 2-0 min. 81: Pablo Prieto.

Árbitro: Quirós Pérez (delegación de Gijón). Amonestó al local Cristofer y al visitante Piniella.

San José: 120 espectadores.

Manuel Pidal

Llanes

El Llanes comenzó ayer una nueva temporada con buenas sensaciones con una victoria justa (2-0) ante el Condal, que plantó cara sin éxito ante los llaniscos. Borty adelantó al Llanes en la primera parte y Pablo Prieto sentenció en el tramo final del partido, a falta de diez minutos.

El Llanera gana al Covadonga en un descuento frenético

Llanera 3

Covadonga 2

Llanera: Alejandro (3); Gil (2), Otia (2), Jorge García (2), Marcos Arango (2); Viti (3), Mario Lorido (2), René (2), Fer (2); Medori (2) y Amadou (3).

Cambios: Javi Sánchez (1) por Fer, min. 58. Omar Sampedro (s. c.) por René, min. 76. Santi Ramos (s. c.) por Otia, min. 84. Lucas (s. c.) por Medori, min. 84.

Covadonga: Bussmann (2); Berto González (2), Aitor Ferrero (3), Morilla (2), Álvaro García (2); Dani González (2), José Santullano (2), Diego (2), Asier Gomes (3); Omar Álvarez (2) y Manolo Gayo (2).

Cambios: Avanzani (1) por José Santullano, min. 71. Figar (1) por Morilla, min. 73. Aitor Elena (s. c.) por Manolo Gayol, min. 84. Antón (2) por Asier Gomes, min. 84. Vicente (s. c.) por Omar Álvarez, min. 84.

Goles: 1-0, min. 65: René. 1-1, min. 68: Asier Gomez, de penalti. 2-1, min. 90: Mario Lorido. 2-2, min. 91: Antón. 3-2, min. 93: Amadou.

Árbitro: Barriga Morente (delegación de Avilés). Amonestó a los locales Otia, Marcos Arango y Mario Lorido, y al visitante Dani González.

Pepe Quimarán: 300 personas. Se guardó un minuto de silencio por Manuel González Granda ex directivo del Llanera y por Quique Fanjul, exjugador del Olímpico de Llanera.

Victoria del Llanera al Covadonga en un partido que se decidió tras un final de locura. La primera parte fue muy competida por parte de ambos equipos, que tuvieron varias ocasiones. Ambos fueron incapaces de batir a los metas pese a los momentos de buen fútbol en el Pepe Quimarán. En la segunda parte se decidió el encuentro, con los dos equipos apostando por fútbol directo. René adelantó al Llanera después de una buena picada y un remate de cabeza sobre la línea. Tres minutos después, Asier Gómez empató de penalti.

En el descuento se decidió el partido. Mario Lorido anotó de cabeza tras una falta botada por Santi Ramos y Antón logró empatar después de una jugada embarullada. Amadou, cuando todo parecía decidido, metió el gol de la victoria para el Llanera con un gran cabezazo tras una falta lateral.

El Caudal se lleva un igualado partido

Titánico 0

Caudal 1

Titánico: Raúl (3); Álex García (3), Santi Otero (2), Álvaro Madrid (3), Nuño (2), Barbón (2), Pascual (3), Tomás (2), Lele (2), Álex Mariscal (2) y Mario Monasterio (3).

Cambios: Diego (2) por Barbón, min. 70. Nico (1) por Lele, min. 70. Juan (1) por Santi Otero, min. 79. Álvaro (1) por Álex Mariscal, min. 85.

Caudal: Junquera (3); Keko Roza (1), Álvarez (3); Omar Hernández (2), Pelayo Pedralles (3), Cid (2), Toquero (3), Kang (2), David (2), Castiello (2) y Mathieu (2).

Cambios: Isaac (2) por Keko Roza, min. 18. Noé Fernández (2) por Matheu, min. 45. Álvaro Pozo (3) por Cid, min. 54. Cristian (2) por Kang, min. 54. Nacho (1) por David, min. 83.

El gol: 0-1, min. 75: Álvaro Pozo.

Árbitro: Iván Blanco (delegación de Gijón). Expulsó al segundo técnico del equipo local, Pablo Herrero (min. 89). Amonestó al local Tomás y a los visitantes Matheu y Álvarez.

Las Tolvas: 275 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por María Pila Álvarez Sánchez, madre del directivo local Óscar Herrero, «Karin».

Victoria visitante del Caudal ante el Titánico en un partido que se decidió por detalles. El encuentro comenzó con un aviso local a los cinco minutos. Un buen centro desde la banda derecha estuvo a punto de ser cabeceado por Álex Mariscal cuando tenía todo a favor. El partido estaba trabado e igualado y en el minuto 44 respondió el Caudal. Toquero lanzó con fuerza y potencia a la izquierda del guardameta Raúl, que hizo una gran intervención que provocó la ovación del público.

Se llegó al descanso con una tónica de igualdad total, en un duelo muy defensivo y táctico, donde costaba encontrar ocasiones.

La segunda parte arrancó con el mismo guion, aunque había más espacios. A los tres minutos, Tomás centró sobre el área del Caudal y rechazó la defensa, cayéndole el balón a Pascual. Éste tiró con potencia pero Junquera, atento y bien colocado, detuvo sin mayores problemas. En el minuto 53 el Titánico hizo una buena jugada por mediación del lateral Álex, que cedió a Mario Monasterio y tiró al lateral de la red con su pierna mala.

En el minuto 59 tuvo una buena ocasión el Caudal. Toquero volvió a tirar a media altura y Raúl apareció con seguridad. Fue un serio aviso.

Los visitantes volvieron a tener una buena oportunidad, otra vez con Toquero. En esta ocasión su disparo se fue alto. En el 75 llegó el gol de la victoria del Caudal. Lo logró Álvaro Pozo, que recibió un saque de banda en el área pequeña, dándose la vuelta con habilidad y batiendo a Raúl con un disparo ajustado.

Nada pudo hacer el guardameta local tras una gran acción. El Titánico se volcó en los minutos finales, pero no pudo empatar en la contienda. Los locales tuvieron alguna oportunidad y pudieron empatar el encuentro, pero no les fue posible.

Berto Arias decide el Luarca-L’Entregu

Luarca 0

L’Entregu 1

Luarca: Sergio (2), Chechu (2), Gonzalo (2), Nacho (2), Jorcho (2), Mario (3), Abraham (2), Jorge (3), Nico (2), Pelayo (2) y Gabri (2).

Cambios: Mario Silva (2) por Pelayo, min 59. Efrén (2) por Nico, min. 73.

L’Entregu: Alberto (2), Dani González (2), Christian (2), Kike Fanjul (2), Berto Arias (3), Mati Fernández (2), Manu Casadiego (2), Velardi (2), Borja Prieto (2) y Borja Rodríguez (3).

Cambios: Pereke (2) por Dani González, min. 59. Leyber (2) por Manu Casadiego, min. 59. Stiven Ospina (2) por Mati Fernández, min. 69, Ricky Vaca (2) por Borja Prieto, min. 77.

El gol: 0-1, min. 79: Berto Arias.

Árbitro: González Redondo, de Oviedo. Amonestó a Jorge del Luarca y a Borja Prieto y Leyder, de L’Entregu.

La Veigona: unos 150 espectadores.

N. L.

Luarca

Primeros tres puntos para L’Entregu, que se impuso en un encuentro igualado ante el Luarca. El partido se decidió por una buena acción de Berto Arias, que se anticipó a la defensa luarquesa en un centro lateral. El dominio fue parejo, con ocasiones para ambos conjuntos.