La Xixón Women’s Cup cierra su fase autonómica con goleadas

Al igual que en la jornada de ayer, el calor fue el gran protagonista del segundo día de la Xixón Women’s Cup que se disputó en el campo del Ceares. Con unas gradas que recibieron una gran afluencia de público, el torneo ya conoce a sus clasificados para la fase final que se disputará este fin de semana.

El día comenzó con el empate a uno entre el Llanera B y el Frida, encuentro en el que no había nada en juego. Tras ellas, el Oviedo C y el Sporting C no lograron abrir la lata y acabaron con un empate a cero, lo que dio el pase a la siguiente a las gijonesas. La Gigia consiguió su billete a la fase final gracias a dos victorias, una de ellas ante el Gijón Fútbol Femenino B por 1-3 y otra ante el Avilés C, equipo al que le endosaron un 11-0, la segunda goleada más abultada de la competición. Por su parte, el Racing de Pravia se desquitó de su tropiezo inicial también ante las avilesinas, pero está vez por un resultado más corto, 0-3.

El Gijón La Arena se despidió del torneo siendo el conjunto que más tantos recibió, ya que al 13-0 que recibió ayer del Avilés B hay que sumar el 10-0 con el que terminó su encuentro ante el Llosalín.

Este torneo está enmarcado en la pretemporada de los equipos asturianos, por lo que la diferencia de preparación entre unos y otros conjuntos marca la diferencia. Las escuadras mejor preparadas han sabido sacar rédito a sus jugadoras con más experiencia e imponerse con solvencia a sus rivales.