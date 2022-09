Platos rotos con premio de Samuel Cueva

A él lo de romper platos le reporta felicitaciones y premios. Samuel Cueva no deja de aumentar su palmarés. El tirador natural de Siero y residente en Noreña se acaba de colgar la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo junior de trap 5, una modalidad de tiro al plato. Pero no solo eso. En la categoría por equipos se ha proclamado campeón del mundo. Los mismos éxitos obtuvo en el Campeonato de Europa y en el Campeonato Ibérico celebrados este mismo año, un 2022 que ha sido prolífico para él en cuanto a títulos. La ilusión futura está clara, aunque con los 18 años recién cumplidos, las obligaciones se empiezan a cruzar por el camino: "Ganar el Campeonato del Mundo sería espectacular, pero ahora me quiero centrar en los estudios. No me parece que vaya a ser fácil compaginar ambas cosas".

Y es que pese a los éxitos, el deporte que practica Cueva exige sacrificio y dedicación a la par que tiene poca recompensa, más allá de la propia personal. Con los buenos resultados que está consiguiendo y que lleva acumulando desde hace años, la motivación del sierense es la de practicar una modalidad y un deporte que no tiene muchos apoyos, lo que hace que pese a ir ampliando palmarés incluso a nivel mundial, esta afición y esta pasión heredada le obligue en ocasiones a notables esfuerzos. Ha sido el caso, por ejemplo, del último citado campeonato, disputado el pasado fin de semana en Mira, localidad portuguesa cercana a Aveiro. El solo hecho de participar, aunque lograra un buen resultado, le supone un desembolso económico: "Claro que pierdo dinero. La inscripción del Campeonato del Mundo eran 100 euros y lo que gané quedando tercero fueron eso, 100 euros. Cubrí la inscripción. Luego hay que tener en cuenta que también para entrenar se gasta dinero en cartuchos, se gasta en el viaje... Sale deficitario totalmente. No me da ni para cubrir gastos. Lo hago por afición". Eso en lo que respecta a los campeonatos. En el día a día en Asturias, la infraestructura le permite poder entrenarse para acudir a estas citas, aunque también tiene que desplazarse: "En Asturias hay mucha afición también. Somos bastantes socios. El club de tiro que estaba en Nava cerró, que era donde más entrenaba yo. Ahora entreno en el Club Ensidesa en Gijón y en el Club José del Valle en Mieres. Son los dos que están a un nivel profesional. No puedes entrenar en cualquier lado para ir a un Campeonato del Mundo". En su día a día debe tener en cuenta otra tarea importante: compaginar el deporte con los estudios. Ayer, lunes, comenzó el primer curso del grado superior de Mantenimiento Aeromecánico en Lugo: "Es lo que me gusta desde hace unos años que me surgió esa curiosidad. Las clases empezaron el jueves, pero estaba en el campeonato y me incorporé ahora. Tendré que entrenar menos, los campos más cercanos me quedan a casi una hora", explica a LA NUEVA ESPAÑA. La afición le viene en la sangre, ya que su padre también fue tirador. España es un país con cierta tradición y así lo demuestran los resultados que se están obteniendo y de los que Samuel es protagonista: "Hay mucha tradición en España. Es cierto que Italia es la cuna del tiro, es donde hay las mejores fábricas de escopetas, pero en España tenemos también muy buenos resultados. Empecé porque mi padre lleva tirando toda la vida y también ganó algún Campeonato de España. Me viene de tradición familiar". Aunque el tiro tenga modalidad olímpica, la que Samuel practica con mayor asiduidad, trap 5, no tiene participación en los Juegos. Se trata de un deporte con evidentes peculiaridades y que desde una visión externa resulta difícil de entender: "Si no estás muy metido en el tema es difícil de seguir, hasta gente que empieza a tirar todavía le cuesta comprender. En Asturias practico todas las modalidades, pero la modalidad olímpica a nivel nacional no se me da tan bien como la de trap 5. Para que se entienda se puede comparar con el salto, que hay diferentes variantes: pértiga, longitud, altura... Con el tiro pasa un poco similar. Aunque sea parecido, no es lo mismo".