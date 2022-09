"Gijón va a ver a los mejores tenistas del mundo"

Feliciano López (Toledo, 1981) se convirtió ayer en uno de los nombres propios de la presentación del Gijón Open en la sede del Consejo Superior de Deportes. Es el tenista español con más participaciones en Grand Slams de la historia, toda una leyenda. Estará en Gijón, donde jugará uno de sus últimos torneos, y ayer atendió a LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Qué le ha llevado a participar en esta presentación?

–Fue un poco casualidad porque justo he llegado hoy –por ayer– de Nueva York y me ha dado tiempo a venir. No sabía en qué vuelo iba a llegar. Al final, aterricé muy temprano en uno de los primeros vuelos y he podido venir. Ha sido todo un poco en el último minuto.

–¿Mereció la pena?

–Sí, estoy encantado de haber estado por poder ayudar a promocionar el tenis español. Estoy muy contento de que haya un torneo en Gijón. Es una alegría tremenda. En lo personal, me encanta Asturias. Y para el tenis español es muy importante tener otro torneo. Creo que estar aquí anunciando un ATP 250 con los jugadores que va a haber es motivo de alegría.

–Ve cerca el final de su carrera. ¿Cómo se encuentra?

–No, no, yo me encuentro bien, lo que pasa es que cumplo 41 años ya este mes. La vida de cualquier atleta profesional no es eterna. Cada vez me cuesta más recuperar de los partidos. Tengo cada vez más cosas, más dolores en el cuerpo. Pero estoy orgulloso de haber llegado a los 40 compitiendo al máximo nivel. Ese momento (el de la retirada) cada vez está más cerca, pero no me da ningún miedo. Tuve una carrera larga, no tuve lesiones y la suerte de competir muy bien en los últimos años, que fue algo inesperado.

–¿Ha pensado en lo que va a hacer? Lo digo porque usted es muy popular y ya está metido en el Mutua Madrid Open.

–Llevo cuatro años siendo director del torneo y he seguido jugando en activo. Al final, durante la semana del torneo, las semanas previas, he podido trabajar, pero no le he podido dedicar ese trabajo de un año entero. Esto no es cosa de unas semanas, es cosa de un año entero. El torneo, además, va a tener una dimensión mucho mayor el año que viene. Va a ser de 15 días. En el torneo de Madrid hay mucho trabajo por delante y ese va a ser mi principal objetivo cuando acabe mi carrera deportiva. Es algo muy bonito y estoy aprendiendo mucho. Es muy diferente a lo que estaba acostumbrado.

–Estando en la organización de un torneo de ese prestigio, ¿cómo ve el cuadro de Gijón?

–Es una suerte tremenda. Tener un 250 con este nivel de jugadores es un exitazo. Luego, pueden pasar muchas cosas, lesiones y demás, pero como pasan en todos los torneos del año. Hay que estar contentos del éxito de este torneo, con estos jugadores. Es el primer año que se hace y hay que estar contentos con esta lista. La gente de Gijón va a poder ver a los mejores del mundo.

–Alcaraz... vaya pasada.

–Opino lo que todo el mundo. Me sorprende su madurez. Su capacidad para resolver situaciones comprometidas, de mucha presión. Y con 19 años. Su talento es innegable y sus cualidades físicas también. Es un jugador que me encanta. El tenis necesita jugadores como él, en un momento en el que hay no un vacío, pero sí que en los últimos tiempos hubo muchos jugadores que juegan más o menos parecido. Salvando las distancias, claro.

–Él es impredecible.

–Claro, ataque, defiende, sube la red, a veces juega improvisando... Eso es muy bonito para el espectador. Una de las cualidades que tiene Carlos (Alcaraz) es la variedad que tiene su juego. Puede hacer todo lo que quiere en una pista de tenis y hacía tiempo que no salían jugadores con esa brillantez, variedad de golpes y con esa valentía. Es muy valiente a la hora de jugar y eso llama mucho la atención. Y todo en un momento en el que tenis estaba pasando por un momento en el que los estilos eran todos parecidos.

–Asturias le tira a usted.

–Tengo un gran amigo que tiene casa en Luarca, sí. Su familia es de allí. Jugué en Luanco varias veces. Fui a la Copa Davis en Gijón. Bueno, Asturias es un sitio increíble, no invento nada. El norte me encanta. Y con Asturias tengo un vínculo desde pequeño. Mi entrenador me llevaba a Luanco y desde ese momento he conocido a gente que me ha enseñado Asturias en profundidad. Si tengo oportunidad, cada verano voy. Me encanta todo. Su gente, sus playas, su comida, todo.