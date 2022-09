Bastianini sorprendió a "Pecco" Bagnaia para adjudicarse el triunfo en el Gran Premio Motorland Aragón, en el que Augusto Fernández, segundo en Moto2, e Izan Guevara, vencedor en Moto3, aumentaron su ventaja en la clasificación del mundial.

La carrera de MotoGP comenzó mucho más accidentada de lo que cabría esperar pues antes de completarse el primer giro ya había perdido a varios de sus protagonistas principales, entre ellos el líder del campeonato, el francés Fabio Quartararo.

El defensor del Mundial no pudo esquivar a un Marc Márquez que a su vez estaba eludiendo al italiano Enea Bastianini y al español Aleix Espargaró, quienes con los neumáticos todavía muy fríos tuvieron un susto como él en la curva siete en el que los dos primeros fueron los peor parados. Fuera de carrera dos de sus grandes protagonistas, Quartararo y Márquez, Bagnaia intentó poner tierra de por medio en las carreras que más le gustan, en cabeza y en solitario. Pero Bastianini no estaba dispuesto a que fuese así y al final los pudo dejar atrás Si algo dejó claro con su rendimiento Bastianini es que no existen órdenes de equipo en Ducati y que ahora ambos son candidatos por el mundial.