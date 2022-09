La jornada en la Preferente asturiana: fichas y resultados

Solo dos equipos se mantienen invictos en la Primera RFFPA. Tineo y Urraca consiguieron mantener una jornada más su casillero de derrotas vacío, lo que les lleva a compartir el liderato de la categoría ya que ambos tienen los mismos goles a favor. Para ello, tumbaron al Llaranes y al San Martín fuera de casa por el mismo resultado, 0-2, aunque el conjunto tinetense tuvo que sufrir más para llevarse la victoria de Avilés.

La jornada comenzó con el empate entre Roces y Andés, que dio paso al derbi ovetense entre el Universidad y el Astur, que se saldó con victoria para los visitantes. El día no fue como desearían los filiales de Langreo y Lealtad, ya que ambos cayeron derrotados en manos del Lenense y el Mosconia, respectivamente.

El Lugones no pudo pasar de la igualada ante el Candás, al igual que el Vallobín frente al Colloto, en dos encuentros que no tuvo movimiento en sus luminosos. Mientras, el Berrón no pudo estrenarse con victoria en casa al caer ante un Navarro que se marchó con dos goles de ventaja antes del descanso.

A continuación, las crónicas.

Roces 1

Andés 1

Roces: Rodri, Rellero, Ferre (Chao, min.86), Gabancho, Acevedo (Blanco, min.46), Edu, Gulin (Rubio, min.46), Cris, Aitor, Menen y Enol (Iker, min.78).

Andés: Toty, Martín (Enol Lanza, min.51), Chus, Rey, Simón, Iván González, Iván Fernández (Nico, min.88), Enol, Pedro, Alex Lanza (Jairo, min.90), Carlos (Sergi, min.60; David, min.75).

Goles: 1-0, min. 46: Enol. 1-1, min. 47: Iván González.

Árbitro: Caiconya Beunza, de Avilés. Amonestó a Iker del Roces y Pedro del Andés.

Covadonga: sobre 70 espectadores

El Roces se adelantó ante el_Andés, pero la alegría le duró poco, puesto que el conjunto naviego empató un minuto después por medo de Iván González.

Universidad 1

Astur 2

Universidad: Olona; Darío, David, Joel, Campa (Lombardero, min. 84), Andrés (Pelayo, min. 73), Álvaro, Óscar (Guille Tejero, min. 80), Javi Antuña (Guille Alonso, min. 80), Kinos (Carlos Busto, min. 73) y Sergio Arias.

Astur: Yago; Manu, Rodri, Alberto Secades, Adrián Fuentes, Javi Alonso, Cali (Román, min. 84), Aser (Dani, min. 84), Losada (Sergio, min. 64), Dennís (Nacho, min. 74) y Álex Arce (Adrián, min. 77).

Goles: 0-1, min. 2: Dennis. 0-2, min. 67: Sergio. 1-2, min. 88: Carlos Busto.

Árbitro: Ordóñez Suárez (Nalón). Expulsó por roja directa a David en el min. 92. Amonestó a Álvaro y Sergio Arias, y a Secades.

Estadio Universitario: 100 espectadores.

El Astur aprovecha una buena primera parte para superar al Universidad.

Lenense 2

Langreo B 0

Lenense: Diego Álvarez; Javi López, Michu, Pico (Juanjo, min. 88), Deco (Hugo Pombo, min. 35), Pablo Sánchez, Borja Sierra, Moré, Adri González, Roberto (Sergio González, min. 15, (Raúl Fernández, min. 54)) y Hugo García.

Langreo B: Pablo Pezón; Cobo, Manu Güizan, Álex (Kike, min. 64), David, Dani Pérez, Pelayo Vallés (Arozamena, min. 88), Abel (Jorge Varela, min. 46), Yoel (Pablo Adez, min. 46), Cris Rubio (Traviesa, min. 67) y Omar.

Goles: 1-0, min. 20: Moré. 2-0, min. 53: Sergio González.

Árbitro: Expósito López (Oviedo). Amonestó a Diego Álvarez, y al visitante Omar.

Altosdemontecerrao.com-El Sotón: 150 espectadores.

Un eficaz Lenense supera a un Langreo B que tuvo ocasiones.

San Martín 0

Urraca 2

San Martín: Adri;_Secades, Dani (Péramos, min, 55), Vega (Charly, min, 44), Sergio, Jairo, Carlos (Padrún, min. 60), Pibe, Nacho (Pinky, min. 60), Jorge y Javi (Manu, min. 55).

Urraca: Nacho;_Montequín (Raúl, min. 72), Nico, Fonso, Tal, Chery (Campillo, min. 61), Mate, Lolo (Raúl, min. 46), Arturo (Pablo, min. 70), Luciano y Wilmer.

Goles: 0-1, min. 40:_Wilmer. 0-2, min. 62:_Aturo, de penalti.

Árbitro: Piedrafita Fernández (Oviedo). Expulsó a Wilmer en el min. 86. Amonestó a Dani y Pinki, y a Lolo.

El Florán: 180 espectadores.

El Urraca aprovechó sus ocasiones claras mientras que al San Martín le faltó pegada.

Lugones 0

Candás 0

Lugones: Rubén; Pecas, Diego Mon, Borja (Jorge Amez, min. 74), Raúl, Carlos (Basualdo, min, 61), Pablo Bango, Ángel (Abel Piñón, min. 74), Israel (Yeray, min. 80), Javi Huerta (Lolo, min. 80) y Chus.

Candás: Ismael; Sergio, Marco Menéndez, Adrian, Melquiades, Samba, Pablo (Nicolás, min. 45), Borja, Guillermo, Mario Menéndez (Diego Bango, min. 73) e Ibrahima (Mario Cartoy, min. 78).

Árbitro: Toral de la Iglesia (Caudal). Amonestó a Borja, Pablo Bango, Jorge Amez y Lolo, y a Adrián y al entrenador Pablo Hernández.

Santa Bárbara: Floja entrada.

En un partido flojo, la igualdad la pudo deshacer el Lugones, pero chutó al palo.

Llaranes 0

Tineo 2

Llaranes: Morgade; Cambero (Lulu, min.59), Alex, Lucas, Samu (Albuerne, min.62), Luis, Prol (Palacios, min.49), Jorge, Cortina (Salif, min.71), Mas (Mamadou, min.59), Josete.

Tineo: Llamas, José, Aldo, Adrián, Miguel, Pablo, Fran (Careste, min.46), Orihuela (Edu, min.65), Omar, Renato, Prida (Sergio, min.88)

Goles: 0-1, min.80, Prida. 0-2, min.85, Aldo

Árbitro: Obés, de Gijón. Amonestó a Jorge, Cambero, Samu, Albuerne e Isaac y expulsó a Jorge por parte del Llaranes y amonestó y expulsó a Aldo del Tineo.

Muro de Zaro: unos 70 espectadores.

El Tineo sube al coliderato gracias a los goles de Prida y Aldo.

Berrón 1

Navarro 2

Berrón: Pelayo, Nica (Adrián, min.79), David, Pablo, Jacobo, Yarati, Peque (Héctor, min.62), Davo, Juli, Andrés y Viti (Pol, min.62).

Navarro: Sergio Riera, David, Javi, Omar, Tena (Nacho, min.73), Caice(Jona, min.68), Julio (Pilo, min.80), Fredo, Manu Rionda, David Contreras (Alonso, min.55), Chipi (Orvi, min.62)

Goles: 0-1, min.15, Julio; 0-2, min. 39, David, 1-2, min.64, Davo.

Árbitro: Argüelles Castañón, de Oviedo. Amonestó a Pablo y Pol del Berrón y a David, Contreras, Orvi y Jona del Navarro.

Sergio Sánchez: sobre 150 espectadores.

El Berrón deja escapar tres puntos ante un combativo Navarro.

Vallobín 0

Colloto 0

Vallobín: Fonsi; Orviz, Gelu (Sinchi, min. 79), David Casaprima, Pedro Roza, Nacho Victorio, Hugo Rey, Galo, Dani Suárez (Martín, min. 77), Verdasco (Javi, min. 68) y Pipa (Hernán, min. 75).

Colloto: Javi; Nacho, Edgar, César, Eneas, Dani (Jonás, min. 79), Kike, Aarón (Iván, min. 75), Cris Alonso (Osky, min. 68), Bryan y Toti (Ablaye, min. 91).

Árbitro: Rañón Rodríguez (Avilés). Expulsó al visitante Bryan con roja directa en el min. 58. Amonesto a los locales Pedro Roza y Nacho Victorio, y por el Colloto a Eneas.

Municipal de Vallobín: Unas 90 personas.

Vallobín y Colloto se conforman con el reparto de puntos.