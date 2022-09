Manel, entrenador del Marino: "El arranque no puede alegrarme más, pero no vamos a echar las campanas al vuelo"

Muchos no se acordarán, pero Miramar tiene a un campeón de Liga en su banquillo. Aunque no tuvo mucha participación, Manel Menéndez (Avilés, 1971) fue parte del Deportivo que se alzó con el campeonato de Liga en la temporada 1999/2000. Metido a entrenador, el avilesino dirige al Marino, al que llegó del Mosconia, Menéndez afronta su segunda temporada desde el inicio con los luanquinos y lo ha hecho a una velocidad inesperada: dos triunfos y un empate fuera de casa en las tres primeras jornadas.

–Han cosechado 7 puntos en sus primeros tres partidos. ¿Qué sensaciones le transmite el inicio de temporada?

–Las sensaciones son buenas. Hemos hecho una gran pretemporada, realizando un buen papel en la Copa Federación. Ante el Avilés no fuimos inferiores, pero decidió su pegada. Y el arranque de temporada no puede alegrarme más.

–Actualmente son los líderes asturianos de la Segunda RFEF. ¿A final de temporada cree que seguirá igual?

–Ojalá, pero esto es muy largo. El año pasado fue al revés, por lo que no vamos a tirar las campanas al vuelo. Lo importante es la primera vuelta, que nos va a permitir saber dónde estamos. A partir de ahí veremos.

–¿Qué se puede esperar del Marino esta temporada?

–Tenemos el objetivo de mantener la categoría y luego lo que llegue. Segunda RFEF es una buena categoría para el Marino. Queremos no pasar apuros al final de temporada. Para eso hay que tener los pies en el suelo y cumplir el objetivo marcado lo antes posible.

–¿Qué le convenció para seguir un año más en el Marino?

–Es fácil seguir aquí. El buen trato y el ambiente marcan la diferencia. Los jugadores, cuando llegan, saben adónde vienen. Estoy en casa y me tratan como a una familia, por eso me quedé.

–¿Cómo va a solventar la baja de su máximo goleador del curso pasado, Steven?

–Él decidió no seguir y hemos tenido que buscar en el mercado. Hemos traído a Jairo Cárcaba, que ya metió varios goles esta pretemporada; a Isma Fagir, que ya lo tuve en el juvenil del Astur y en el Praviano, y a Luis Nuño, con el que también he coincidido. Tenemos bastantes posibilidades en ataque para sustituir a Steven.

–Comparado con otros equipos de la categoría, el Marino no ha realizado muchos fichajes. ¿Confía en el bloque de la pasada campaña?

–Aquí tenemos que funcionar así. Para nosotros lo principal es renovar a mucha gente. Ya lo hicimos el año pasado y este ha sido igual. La plantilla sabe lo que hay y defienden al equipo como nadie. Además, ayudan mucho a los nuevos. A partir de esas renovaciones después vamos creando la plantilla, pero lo principal es continuar.

–La plantilla conjuga a jóvenes y a veteranos consagrados, con pocos jugadores entre ambas situaciones. ¿Es algo planificado?

–La categoría te lleva a esto. Hay gente que lleva muchos años en el mundo del fútbol y sigue rindiendo a un gran nivel. Yo no miro el tema de la edad. Hay que tener una serie de fichas sub-23, lo que genera ese balance. Lo importante es que aprendan de los veteranos y que ellos les ayuden a acoplarse.

–¿Cómo trastoca sus planes la lesión de Buru, portero titular?

–Lo único que me trastoca es que solo tenemos dos porteros en plantilla y ahora me queda uno. Confío plenamente en los dos, los he ido alternando durante la pretemporada. Jure ahora debe aprovechar la oportunidad. Es una lástima lo que ha pasado, espero que las lesiones nos respeten.

–Después del partido contra el Ourense el club tuvo que emitir un comunicado por los problemas surgidos con el agua caliente en los vestuarios de Miramar. ¿Cómo están las instalaciones?

–Es un tema de hace años ya, el problema no es de ahora. Es una guerra perdida. Es una pena ver el estadio como está, cualquier día puede ocurrir una desgracia. Entre el club y el Ayuntamiento deberían ponerse de acuerdo. Deberían tomar medidas ya, al final aquí vienen equipos de todas partes de España y la imagen que se transmite es muy mala.