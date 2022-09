El Oviedo redobla la estrategia

El Club Bádminton Oviedo, de gran nivel en la pista (ha sido dos veces campeón de Liga), está acostumbrado a jugar partidos importantes fuera de ella. Pero nunca tantos como los que va a tener que afrontar esta temporada. La obligada renovación de sus jugadores y la nueva normativa, que favorece plantillas más amplias y con más extranjeros, convierte la planificación de cada enfrentamiento en un ejercicio maestro de estrategia. El objetivo del equipo es la permanencia y de momento la cosa ha comenzado bien, con un triunfo en la jornada inicial ante el Ravachol pontevedrés (4-3).

Las marchas de Lorena Uslé y Claudia Leal y la búsqueda de Canjura de una plaza olímpica, motores de la gran renovación

El trabajo más arduo del club en la oficina consiste en adivinar los jugadores con los que va a contar el rival. Los técnicos del CBO siguen atentamente los torneos internacionales para conocer los resultados de los extranjeros del contrincante, y así hacerse una idea de si va a llegar o no al cruce liguero. "Hay que hacer más seguimiento de los clubes, de a quiénes convocan, cómo manejan el presupuesto...", confirma el entrenador del primer equipo asturiano, Fran Dacal.

Los demás equipos también tendrán que estar muy pendientes de los movimientos del Oviedo, que ha roto su tradicional política de mantener el bloque y realizar solamente algunos retoques. El director deportivo del club, César González, lo explica: "Solemos tener gente de casa y retoques muy suaves y por circunstancias eso no ha pasado esta vez. Lorena (Uslé) lo ha dejado, que era muy importante; nos quitaron a Claudia y Kristi (la ucraniana Sotomayor) va a alcanzar su punto de forma, pero le va a costar. No pudimos hacer el relevo generacional".

Entre los chicos, las mayores dudas las presentaba Uriel Canjura, volcado ahora en el circuito americano para conseguir una plaza en los Juegos Olímpicos, un sueño que el joven salvadoreño persigue con ahínco.

La Liga no deja margen de error: la mitad jugará por el título y la otra por no bajar

Ante estas circunstancias, el club aprovechó el conocimiento del bádminton americano de Fran Dacal para pescar a Luis Armando Montoya, el próximo número uno de México, y a María Julieth Pérez, colombiana que ha dado un vuelco a este deporte en su país al conquistar sus primeras medallas en los Juegos Boliviarianos. Ambos se encuentran en Asturias y ya han hecho su debut liguero. Antes de estos dos últimos movimientos, el CBO ató la participación de Jacob Jensen y Laerke Thomsen, dos jóvenes valores de Dinamarca, el único país europeo capaz de contestar la tradicional superioridad asiática en el bádminton. Dacal los conoce de su estancia en el país nórdico para entrenar con la selección peruana. Thomsen y Jensen entrenarán en su país y participarán en otras competiciones (el pasado fin de semana jugaron en Ibiza), pero defenderán los colores del Oviedo en las citas que el club considere conveniente. La negociación será prácticamente semana a semana. Como remate, ha subido a la primera plantilla la navarra Amaia Torralba, que cumple su segundo año cedida por el Estella.

Por si fuera poco tener que hilar fino para diseñar quiénes van a jugar individuales y quiénes van a formar los dobles, en función tanto de las características y de los momentos de forma como de los jugadores que teóricamente van a estar enfrente, el sistema de competición lleva todo al límite.

Como la temporada pasada, la División de Honor está dividida en dos grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo lucharán por el título y los dos últimos lo harán por no descender. La línea entre la ilusión y el temor es muy fina, y el CBO confía en caer del lado bueno. Dacal trata de recuperar la mejor versión de la ucraniana Kristina Sotomayor, de nuevo en el club tras huir de la invasión rusa de su país para dar a luz. "Está en ello, tratando de conciliar la maternidad con el alto rendimiento, pero no está siendo fácil. La mujer va cansada, le está costando, pero llegará. Ella misma se había marcado unos plazos y cuando no los cumplió se frustró, pero no hay presión. La plantilla en chicas es larga".

El de los ingresos es otro partido aparte, que no acaba nunca. Con la aportación municipal a la baja y la autonómica aún desconocida, el club trata de encontrar un patrocinador: "De momento no hay manera de conseguir estabilidad", admite César González.