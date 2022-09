Cañedo: "Hay que recuperar las sensaciones de la pretemporada"

El Avilés espera romper su mala racha de resultados este sábado en el Román Suárez Puerta ante la Gimnástica de Torrelavega. Para ello, Emilio Cañedo, entrenador de los blanquiazules, quiere "recuperar las sensaciones de la pretemporada, ya que en este comienzo de Liga se nos están resistiendo".

"No han sido unos días difíciles. Ha sido una semana más de buen trabajo, como llevamos haciendo desde que empezó el año. Sabemos que el trabajo es el que nos va a dar las soluciones y donde vamos a encontrar el camino de la victoria", contó el técnico con confianza, que confesó que su plantilla está "tensionada" porque "este no era el arranque que esperábamos y eso hace que la tensión aflore". El entrenador de los avilesinos no quiso desvelar la incógnita del estado de Pablo Espina y Prendes, que continúan con molestias y no se sabe si podrán participar en el encuentro ante el conjunto cántabro.

Cañedo no quiere echar las culpas a nadie del mal inicio de temporada, por lo que no señala a ninguno de sus jugadores. "El rendimiento se analiza en mayo, ahora es muy pronto. Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos y estamos seguros de que está capacitada para ganar cualquier partido. La actitud de todos es impecable". Pero a pesar de esta defensa de sus futbolistas, el ovetense se mostró crítico con la imagen mostrada el último fin de semana. "Ante el Bergantiños fue el único día donde el equipo no se mostró reconocible. Tenemos que recuperar las buenas sensaciones y volver a tener la capacidad de llevar la iniciativa en el juego, sumando muchas más llegadas a campo rival", analizó.

"La Gimnástica es un equipo que empezó muy bien, ganando dos de sus primeros tres partidos. Es un rival complicado, está muy bien trabajado y tiene las cosas claras. Va a ser un partido difícil", explicó Cañedo sobre su rival. Los cántabros se caracterizan por ser un equipo que domina varios registros, acumulando mucha gente en ataque y siendo compactos atrás, lo que dificultará la tarea del Avilés, que busca sus primeros tres puntos del año.

"Es un partido atractivo, con dos equipos históricos de la categoría. Esperamos que haya un buen ambiente y que la gente disfrute de un buen encuentro", deseó el entrenador de los de la Villa del Adelantado. El ambiente en las gradas del Román Suárez Puerta promete estar animado, ya que ambos conjuntos han llegado a un acuerdo para que las entradas de adultos cuesten 12 euros y así favorecer la asistencia de público.