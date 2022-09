El Telecable debuta en casa ante el recién ascendido Lleidanet

El Telecable Gijón debuta en casa (19.15 horas) recibiendo al recién ascendido Lleidanet. Las gijonesas no pasaron del empate en la primera jornada ante otro debutante en la categoría, por lo que no se fían en absoluto de un rival con una plantilla joven e inexperta a la que ha llegado la internacional chilena Francisca Meza así como Leyre López (Fraga) y Mar Franci (Voltregá). Ramón Peralta cuenta con el equipo al completo para tratar de sumar los tres puntos ante el conjunto catalán, que presumiblemente vendrá a Gijón a encerrarse y buscar sorprender con alguna contra, que es su principal virtud. El Telecable Gijón entrenó con mucha intensidad esta semana con el objetivo de no verse sorprendidas por el rival. | J. J.