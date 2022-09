"Parapenaltis" Álvarez: la historia de la portera del Motive.co

El Motive.co Gijón experimentó una notable mejoría ante el Atlético Guardés, equipo llamado a luchar por un puesto para competición europea, pero que el pasado fin de semana se vio superado por las gijonesas que solo pasaron por apuros en los últimos minutos. El equipo de Cristina Cabeza venía de encajar dos derrotas consecutivas y, lo que era más preocupante, de ofrecer una imagen alejada de los que se espera de esta plantilla. Sin embargo, ante el conjunto gallego el Motive.co jugó a un nivel muy superior sin tantos errores en ataque y con mayor fortaleza ofensiva.

Buena parte del mérito del triunfo ante el Atlético Guardés hay que dárselo a la portera Raquel Álvarez, que realizó un gran partido deteniendo incluso cuatro penaltis. "No te puedo asegurar que haya parado cuatro penaltis en otro partido, pero puede ser que sí porque la temporada que jugué en Eslovaquia me llamaban la especialista en penaltis; pero asegurarlo, no", reconoció la portera gijonesa para quien "es cierto que parar cuatro penaltis en un partido no es nada habitual". El Motive.co Gijón pasó por esa misma experiencia en el sentido inverso en el encuentro ante el Beti Onak, en el que fallaron cinco lanzamientos desde los siete metros, errores que le acabaron costando la derrota ante un equipo recién ascendido.

Raquel está de acuerdo en que el equipo ha mostrado una clara mejora en la última jornada con respecto a la anterior en Valladolid, "creo que estamos en fase de crecimiento y aún nos falta mucho por mejorar. Necesitábamos un golpe de confianza para dar más garra en la pista". Es algo que se habló entre las propias jugadoras, como así lo señala la guardameta, "esta semana las jugadoras que tenemos más experiencia tratamos de hacer ver a las jóvenes, que parece que por eso no terminan de soltarse, para hacerlas ver que si todas están en este equipo es que todas tienen capacidad para jugar en esta categoría". La portera está segura de que "como equipo podemos hacer muchas cosas, el sábado fuimos más un equipo y todas sumamos".

El Motive.co Gijón no juega esta semana porque hay parón para que la selección dispute el Carpati Trophy en Rumanía, torneo preparatorio para el Campeonato de Europa pero sigue trabajando porque lo que se le avecina es muy duro. El miércoles 5 de octubre visitará la cancha del Bera Bera, el sábado 8 hará su debut en Europa visitando al Mestrino de Italia y la vuelta recibirá en La Arena al Rocasa. Serán tres compromisos del más alto nivel que afrontan en menos de 10 días. No en vano, el Bera Bera es el vigente campeón de Liga y el Rocasa ha configurado una plantilla para tratar de arrebatarle el título esta temporada y a priori es el claro favorito para ganar la liga.

"Van ser días duros pero esto es lo bonito de esta competición", señala Raquel Álvarez, que advierte que "nosotras vamos partido a partido ahora pensamos en el Bera Bera, cuando acabe este ya lo haremos en el siguiente".

Cristina Cabeza realizará parte de esta preparación sin poder contar con la extremo Paula Valdivia, que es una de las seleccionadas para el Carpati Trophy y también forma parte de la preselección de José Ignacio Prades para el próximo Campeonato de Europa. Valdivia es hasta el momento la máxima goleadora del Motive.co, con 24 goles en cuatro partidos, lo que la sitúa en la tercera posición de la clasificación de goleadoras tras María Prieto O´Mullony con 30 y Malena Valles con 26.