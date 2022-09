Luis Enrique fútbol club: el intento del asturiano por hacer un equipo

La polémica con Iago Aspas, la que más ruido ha generado en los últimos tiempos, fue resuelta por Luis Enrique de un plumazo. "Me baso en el rendimiento del jugador en la selección antes de lo que hace en su equipo", señaló disparando al aire, sin apuntar directamente al gallego, como un aviso a navegantes. Luis Enrique trata a la selección como si fuera un club, ese parece su objetivo. A falta de una constelación de estrellas futbolísticas, hace tiempo que España no la tiene, quiere el asturiano pelear en el Mundial luciendo grupo. Sus decisiones admiten el debate, no así sus números, que bordean el sobresaliente: con el triunfo en Portugal, España se coló en sus terceras semifinales seguidas en torneos internacionales.

En una etapa que parece de eterna reconstrucción, alejados ya los ecos del maravilloso ciclo de 2008-2010-2012, en un momento en el que el fútbol nacional ya no cuenta con futbolistas top en el panorama internacional, el asturiano vuelve a exprimir a un combinado que, aunque carente del talento del pasado, sí funciona de forma gremial. Y eso supone una ventaja sobre los equipos que conservan el espíritu más tradicional de las selecciones. Como Portugal, una colección de talento sin un guion claro que interpretar. Hay muchos más casos en el fútbol internacional. De esa perspectiva trata de alejarse esta España que llegará al Mundial sin pisar el primer escalón de favoritos (Francia, Argentina, Brasil…) pero que no los mira desde muy lejos. Y está el factor emocional. Más que una lista de nombres, Luis Enrique ha configurado una guardia pretoriana a su alrededor. No es el estilo malencarado hasta el conflicto de Javier Clemente, aunque al gijonés le va la marcha, pero los suyos son intocables. Da la sensación de que los Sarabia, Koke, Eric o Ferran le deben más a Luis Enrique que al contrario. Iago Aspas o Canales parecen superar en el rendimiento individual en sus clubes a otros que sí están en la lista. Pero no entran en el ideario del técnico: la libreta por encima de todo. A Luis Enrique se le podrán echar en cara algunas cosas, pero no su falta de coherencia. Desde su primer día en la selección lo ha tenido claro. Asumió el difícil reto de recuperar la autoestima futbolística patrio con síntomas aún de la resaca de la noche más bonita jamás vivida. España fue campeona con un despliegue de futbolistas que eran referencia en sus puestos. A los Casillas, Ramos, Puyol, Piqué, Xavi, Iniesta o Villa les acompañó el genio de Luis Aragonés para implantar un modelo y el sosiego de Del Bosque para mantener el ecosistema. Ahora hay otras piezas que reclaman otro modelo. Tan cierto es que Luis Enrique tiene un plan como que este no es infalible. Ese remate postrero de Morata no puede tapar las carencias de una selección con defectos visibles. La fortaleza defensiva es uno de ellos, aunque el seleccionador trate de desviar el foco: "es la línea más fuerte del equipo". La falta de profundidad también afecta de vez en cuando a la selección, como se vio ante Suiza o durante 60 minutos en Portugal. Al seleccionador le quedan 2 meses para que su obra, este Luis Enrique fútbol club, lime sus defectos y aterrice en Qatar dispuesto a comerse el mundo. Lo hará con un estilo muy personal. El que, de momento, le sirve para merodear las fases decisivas en los torneos.