"Que El Molinón fuera sede del Mundial sería un bombazo para toda Asturias"

En unos días se cumplirá un año del nombramiento de José Ramón Cuetos Lobo (San Pedro de Villoria, Laviana, 3-5-1956) como presidente de la Federación Asturiana de Fútbol. Un reto en el que se ha cruzado la oportunidad de que la región vuelva a acoger un Mundial de fútbol, como sucediera en 1982. Esta vez, a través de la candidatura de El Molinón para la edición de 2030. Lobo estará hoy en la sede de Las Rozas, en la Federación Española de Fútbol, durante el encuentro entre Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, y Alejandro Irarragorri, presidente del concejo de administración del Sporting, para hablar sobre el proyecto en torno al municipal gijonés.

–¿Cómo valora la candidatura de El Molinón?

–En principio estamos en un periodo de aportación de documentación que finaliza ahora, a últimos de este mes. No tengo más conocimiento. Si se fuera capaz de conseguir que El Molinón fuera sede del Mundial 2030 sería un bombazo para toda Asturias. Toda la región debería apoyar este evento. Se conseguirían ingresos importantes, y con la situación que estamos pasando actualmente no podemos olvidarnos de lo que esto puede suponer para todos.

–¿Qué papel está jugando la Asturiana en estos primeros pasos?

–Siempre que hay un evento de esta importancia, nuestro cometido es ayudar en lo que nos pida el club y en lo que nosotros podamos aportar. En eso estamos. Intentaremos ayudar lo más posible y trataremos que toda la sociedad asturiana también se sume.

–Estará en el encuentro de hoy entre Alejandro Irarragorri y Luis Rubiales.

–Sí. Tenía ya prevista una reunión relacionada con la Mutualidad precisamente en Las Rozas, así que intentaremos acercarnos.

–Usted tiene una buena relación con Rubiales. ¿Hay optimismo con que la candidatura de España y Portugal logre el Mundial?

–Hay optimismo y siempre lo tiene que haber. Las opciones son muy grandes, pero tampoco se puede caer en una excesiva confianza. En estas cosas siempre puede haber sorpresas. En todo caso, sí diría que estamos bien situados y además contamos con el apoyo de la UEFA, como ya ha manifestado públicamente Aleksander Ceferin.

–Usted se mantuvo cerca de Orlegi en torno a este proyecto desde el inicio.

–Se me pidió que estuviera en la presentación de Orlegi ante la Federación Española de Fútbol y lo hice encantado. Creo que en Asturias deberíamos estar contentos por la inversión que han realizado dos grupos mexicanos como es Orlegi en el Sporting y Pachuca en el Oviedo. Siempre es bienvenida gente que esté dispuesta a apostar por el fútbol y aportar sus conocimientos. Asumen muchos riesgos y eso merece respeto.

–¿Palpa que el resto de clubes asturianos, además del Sporting, respaldan la sede de El Molinón?

–Sí. Es bueno para todos, a nivel deportivo y económico. Noto predisposición a colaborar por parte de todas las entidades, ya sean deportivas o no.

–¿También del Oviedo? Ya sabe que la rivalidad siempre está presente.

–El Oviedo no creo que se oponga a que Asturias pueda ser sede del Mundial.

–Oviedo y Avilés apuntan a ser posibles subsedes.

–Está claro que, además de todo lo que concierne al estadio y su capacidad, hay otra serie de requisitos en las que la región juega un papel importante. Es el caso de las plazas hoteleras de cinco estrellas, entre otros factores. Toda Asturias puede reunir todos estos requisitos que se necesitan. Por eso insisto en que es más que un motivo suficiente para no renunciar y apoyar el objetivo de conseguir ser sede del Mundial.

–En unos días se cumplirá un año de su nombramiento como presidente, ¿qué balance hace?

–El balance de este año es que me he encontrado con un trabajo en el que hay mucha más responsabilidad que la desarrollada en mi anterior cargo (fue presidente del Comité Nacional de Entrenadores). Hay muchos clubes modestos, las necesidades son mucho mayores… No tengo queja. La respuesta de clubes y de todos los estamentos ha sido magnífica. Queremos crecer y hay que seguir en ello.

–¿Qué metas se fija a corto plazo?

–Tenemos que intentar seguir potenciando el fútbol femenino y el fútbol sala. Las licencias de jugadores no son muchas y debemos aumentar en número. También queremos tratar de que los clubes que están fuera de las categorías profesionales puedan obtener más dinero a través de subvenciones. La situación es complicada para ello, pero tenemos que buscar vías para ello.

–Acaban de anunciar un acuerdo con Golplus TV para retransmitir todo el fútbol aficionado de Asturias.

–Siempre que una empresa, siendo asturiana además, intente dotar a los clubes de ingresos extraordinarios hay que darle la bienvenida. Es importante para el fútbol modesto y creo que será en beneficio de todas las partes.