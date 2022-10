Así fue el domingo para los equipos asturianos en Segunda RFEF: una victoria, un empate y una derrota

Árbitro : Figueiredo Comesaña (C. Gallego). Expulsó por doble amarilla en el min. 55 al visitante Óscar González. Amonestó por el Langreo a Arzallus, y por el Burgos Promesas a Ramón Hervás, Marcos Gil y Jesús Jiménez.

Cambios: Jesús Jiménez (1), min. 58 por Santi Pérez. Dani Munguia (1), min. 75 por Román Hervás. Fran Vertiz (1), min. 75 por Iván Martínez. Marino Illescas (s. c.), min. 83 por López Pinto. Lucas Ricoy (s. c.), min. 83 por Del Cerro.

Cambios: Davo (2), min. 60 por Dani Homet. Jandro (1), min. 65 por Joselu. Jorge Hernández (1), min. 65 por Juampe. Chus Ruiz (s. c.), min. 81 por Mikel Arzallus. Óscar Fernández (2), min. 81 por David Iglesias.

Un Langreo dominador supera al filial del Burgos

El equipo de Roberto Robles confirma su mejoría con su segunda victoria consecutiva

La primera parte fue de dominio del Langreo, que tuvo el balón, ante un Burgos Promesas que apenas inquietó la meta de Adrián Torre, salvo algún balón colgado. El Langreo combinaba, buscaba espacios libres y desplazamientos largos, sobre todo por su banda derecha, donde su lateral Juampe ponía buenos centros, pero no materializaron sus puntas Mikel Arzallus y Dani Homet. El equipo de Roberto Robles iniciaba el juego desde la defensa, buscando al organizador del juego, David Sánchez, con buenas acciones buscando la espalda de los defensas del conjunto burgalés y tratando de meter pases a sus compañeros de ataque.

Esta primera parte terminó con un disparo de Samba en el minuto 44 que obligó a hacer una gran parada al meta del conjunto burgalés Jonathan Morilla. Una primera parte en la que hubo goles, pero en la que el Langreo ya dio muestras de estar por encima de su rival.

Tras la reanudación, el Langreo salió con la misma consigna, buscar el gol, y tras los cambios introducidos por el técnico local, que dieron frescura al equipo, aumentó su superioridad, especialmente cuando el Burgos Promesas se quedó con uno menos por la expulsión de Óscar González al ver la segunda amarilla por una entrada a Gonzalo. A partir de ahí el partido se decantó aún más claramente para los locales y se empezó a materializar la superioridad en goles. El primero fue de penalti después de que Jesús Jiménez derribara a Mikel Arzallus cuando se disponía a chutar a puerta. Este mismo jugador se encargó de transformar la pena máxima engañando al meta visitante.

El Langreo siguió insistiendo tras el gol y en el minuto 90 Davo ya pudo hacer el segundo en un gran disparo con la derecha que el portero del conjunto burgalés desvió en una gran intervención. El mismo protagonista la tuvo otra vez en el minuto 93, cuando disparó de nuevo dentro del área y otra vez se encontró con el meta rival, pero en esta ocasión Óscar Fernández cogió el rechace y transformó a gol con su pierna izquierda. El partido ya no dio para más porque a continuación el colegiado pitó el final.

Un Langreo muy superior confirma su recuperación sumando su segunda victoria seguida, escalando posiciones en la clasificación y dando tranquilidad. Los aficionados que salieron bastante enfadados en la derrota en el anterior partido en casa ante el Marino aplaudieron ayer a su equipo, que ganó con mucha autoridad a un decepcionante Burgos Promesas. Los de Roberto Robles miran ahora la tabla con más tranquilidad gracias a los seis puntos que han sumado, que les alejan de la zona de abajo de la clasificación y les colocan en una zona más templada. La próxima jornada visitan el campo del Ourense, un rival al que ya superan en la clasificación y con el que tratarán de aumentar distancia y de seguir dando buenas sensaciones.

Robles: "Hay que estar orgullosos del trabajo"

Roberto Robles, entrenador del Langreo, reconoció la importancia de la expulsión del jugador de Burgos Promesas Óscar González, pero aseguró que antes de eso ya fueron superiores: "El control del partido y las ocasiones las tuvimos nosotros desde la primera parte". Para el técnico asturiano, la victoria fue "un premio al trabajo que se lleva haciendo desde hace semanas". En cuanto a la situación en la clasificación de su equipo, quiso poner calma: "Todos los clubes debemos estar tranquilos, es una categoría muy igualada". En relación a los demás conjuntos asturianos del grupo se mostró optimista: "Los equipos asturianos vamos a competir". Robles reconoció la importancia y la dificultad de sumar dos victorias seguidas: "Este año en la categoría no va a ser lo común". En su opinión, es momento de "estar tranquilos, celebrar la victoria y sentirse orgullosos del trabajo realizado".

Trabajado empate del Avilés ante el Arenteiro

Los asturianos lograron la igualada con garra gracias a un gol de Edu Cortina

Arenteiro, 1-Avilés, 1 Arenteiro: Diego (2); Ger (2), Pol (2), Curro (2), Josema (2), Romay (2), Jordan (1), Álex Fernández (2), Markitos (2), Pibe (2) y Escobar (2). Cambios: Vitra (3) por Jordan, min. 41. Delage (2) por Romay, min. 62. Rafa Mella (s. c.) por Markitos, mi. 78. Real Avilés: Saldaña (3); Nacho López (2), Edu Cortina (2), Juan López (3), Espina (2), Pedro Orfila (2), Javi Rey (2), Primo (2), Morcillo (2), Joao (2) e Isis Ros (2). Cambios: Jorge Fernández (2) por Juan López, min. 64. Natalio (2) por Primo, min. 70. Alorda (s. c.) por Espina, min. 87. Goles: 1-0, min. 53: Vitra. 1-1, min. 61: Edu Cortina. Árbitro: Sánchez Ingidua. Tarjetas amarillas a Curro, Delage, Primo, Ros, Morcillo y Nacho López. Municipal de Espiñedo.

Trabajado empate de un Real Avilés (1-1), que en feudo del Arenteiro y tras noventa minutos de mucha igualdad y pocas ocasiones, supo reponerse al tanto encajado al inicio del segundo periodo, empatando con mucha rapidez y maniatando después a un rival que buscó la victoria. Los asturianos apretaron duro en la presión sobre pelota y, aunque sus embestidas no llevaron apenas peligro real, salvo una bastante clara, sí sirvieron para encerrar a su oponente en el área. Los de Avilés tendrían entonces una única ocasión clara para abrir el marcador, tras una jugada por banda izquierda con pase filtrado al área y remate cruzado que salió lamiendo madera de un Juan López que rozó el gol en esta jugada peligrosa.

El partido entró en una fase de mucha disputa y detalles tácticos interesantes, con los dos onces mostrando solidez en lo defensivo, pero también muchas ganas de estirarse en busca del gol. Así, en el primer periodo ambos gozarían de acercamientos más o menos inquietantes, pero donde siempre faltó el remate final. Y es que los blanquiazules jugaban de manera ortodoxa, con buen toque y llegadas por banda con Espina o Nacho López, pero la finalización no se producía y especialmente Isi Ros y Javi Rey tuvieron las mejores de este periodo, aunque también hubo un gran testarazo en un saque de esquina muy peligroso.

A la vuelta de los vestuarios tras el descanso, los discípulos de Emilio Cañedo no bajaron su intensidad ni concentración, tampoco los del local Fran Justo, y el juego siguió marcado por los mismos parámetros de igualdad y tensión, pero no duraría mucho porque un gol tempranero lo cambió todo. Como tantas otras veces en este deporte la culpa la tuvo una jugada a pelota parada. En el minuto ocho los verdes botaban un córner que se embarulló con un remate mordido y el cuero le caía a un Vitra que controlaba veloz y la colocaba arriba muy cerca de la escuadra. Los de O Carballiño marcaban y eso podría hasta resultar decisivo.

Después durante los siguientes minutos pocas cosas sucedieron en las áreas, pero recién superada la hora y en la primera llegada a área rival de los visitantes en esta segunda parte, se vería el empate. Espina vuelve a la carga por el costado izquierdo y saca un centro al punto de penalti que es peleado por atacante y defensor sin que nadie llegue a tocarla, entonces aparece en segunda línea Edu Cortina para marcar de disparo cruzado y raso. Esta vez los asturianos sí mostraban pegada y eso les servía para igualar el resultado rápido. Los locales reaccionaron al gol enrabietados y poco más tarde Escobar, muy escorado, ponía a prueba los reflejos de un Saldaña que no se venció y rechazó el remate. El partido cogía vuelo y se calentaba tras una roja al banquillo gallego, pero el Real Avilés supo mantener el tipo en todo momento, también jugar con el reloj y los nervios gallegos, y aunque no creó más peligro tampoco lo recibió.

Cañedo: «Un empate justo y bueno»

«Somos dos equipos que tienen una forma de trabajar parecida y un estilo similar. Hoy (por ayer) nos esforzamos más en contrarrestar el juego del equipo rival. Ellos también lo hicieron, pero se dio un juego bonito. Me da la sensación que tuvimos más acercamientos que el contrario», dijo Emilio Cañedo, técnico del Avilés, tras el empate ante el Arenteiro. «Somos un equipo que trabajamos para llevar la iniciativa desde el primer momento. El Arenteiro es uno de los mejores equipos de la categoría y es candidato a estar arriba. El punto es justo, es bueno y nos invita a seguir recuperando sensaciones en la Liga», incidió el ovetense. Sobre el gol visitante, el entrenador del Avilés dijo que «estuvo mal defendido, porque no fue un mecanismo del equipo rival, sino un rechace en el cual no estuvimos atentos».

Primera derrota de un Marino que empezó mal

El Guijuelo se aprovecha de un grave error de Marinovich a los 26 segundos

Guijuelo, 1-Marino, 0 Guijuelo: Johan Guzmán (1); Trapero (1), Aizpiri (1), Quintana (1), Toti (1); Coque (1); Piojo (1), Pepe Carmona (1), Cristóbal Gil (1), Caramelo (0); y Montero (2). Cambios: Álex Lorenzo (1), min. 52 por Carmona. Davo (s. c.), min. 81 por Cristóbal Gil. Willy (s. c.), min. 81 por Toti. Marino: Marinovich (0); Borja Álvarez (1), Trabanco (2), Miguel Prado (1), Dailos Tejera (0); Lora (1), Nacho Matador (1), Guille Pinín (s. c.); Óscar Fernández (1), Luis Nuño (1) y Jairo Cárcaba (1). Cambios: Guaya (1), min. 38 por Pinín. Nino (1), min. 46 por Luis Nuño. Delgado (1), min. 65 por Óscar Fernández. Ben Hamed (s. c.), min. 65 por Nacho Matador. Isma Fagir (s. c.), min. 74 por Borja Álvarez. El gol: 1-0, min. 1: Carmona. Árbitro: Oreiro Hermida (Comité Gallego). Expulsó al local Caramelo y al visitante Tejera en el minuto 20. Tarjetas amarillas a los locales Gil y Quintana, y a los visitantes Pinín y Nino. Campo Luis Ramos.

El Marino de Luanco perdió su primer partido de la temporada en un complicado encuentro ante el Guijuelo, que defendía su liderato. El duelo se resolvió gracias a un tempranero gol local que llegó antes de que se cumpliera el primer minuto de juego y como consecuencia de dos graves errores de los asturianos: primero perdieron el balón en plena salida y después el portero Marinovich se resbaló inoportunamente. Pero más allá de esa acción, el choque no fue bueno y a eso contribuyó la doble expulsión en el minuto veinte, dejando fuera a un jugador de cada equipo. Eso descentró por completo a los dos conjuntos y a partir de ahí ya no se vería casi ningún destello de calidad.

El único gol del partido llegó cuando habían transcurrido 26 segundos, cuando Carmona roba el balón y desde tres cuartos de campo, viendo a Marinovich adelantado, intenta el chut por arriba, su disparo es malísimo y muy flojo, pero sirve porque incomprensiblemente Marinovich se resbala, la pelota bota justo delante de él y le supera por alto hasta introducirse en la red. El Guijuelo encarriló el duelo a las primeras de cambio con un gol tempranero y bastante cómico, todo un varapalo para un Marino incrédulo frente a lo que había sucedido. El tanto hizo daño a los asturianos y antes del minuto cinco bien pudo recibir el segundo cuando Caramelo y Montero combinaron por la banda derecha y el centro al área no lo remató el goleador Carmona por muy poco. El choque estaba loco y el Marino empezó a responder: Pinín pudo empatar en un disparo que cruzó demasiado.

Esta jugada dio ánimos a los de Luanco y mejoraron su juego. Pero llegó la acción de las expulsiones: Caramelo y Tejera se engancharon y se gritaron, sin que pareciera haber una agresión, pero el colegiado decidió resolver la disputa con dos rojas directas. Los jugadores se fueron a la caseta hablando entre ellos de manera cordial en una acción que pareció que bien se pudo haber resuelto con dos tarjetas amarillas. La segunda parte estuvo a punto de ser un calco del comienzo, porque en el minuto uno el local Coque filtró un gran pase y Montero disparó rozando el palo derecho. El Marino no terminaba de meterse en el partido y el entrenador, que ya había hecho su segundo cambio en el descanso, no tardó en hacer un doble cambio más porque los minutos pasaban y los asturianos no inquietaban a los salmantinos.

Pero casi nada varió y solo a falta de un cuarto de hora para la conclusión, ya sin recambios, el conjunto asturiano pareció animarse y tomar más riesgos ante un Guijuelo que no sufría pero que reculó. Precisamente, el recién incorporado Isma Fagir estuvo a punto de empatar nada más tocar el cuero, pero el portero local la sacó in extremis con una gran intervención.

Manel: «Un empate hubiera sido lo justo»

Manel Menéndez, entrenador del Club Marino de Luanco, no quiso excusarse por la derrota ni el gol tempranero ni en la expulsión: «Al final es una expulsión para cada equipo, es verdad que a nosotros nos condiciona más porque es un hombre de atrás y tenemos que hacer un cambio y variar todo lo que teníamos planificado, nos cambia también todo el gol, que al final es un error, pero había mucho tiempo para levantar el partido». En su opinión, «el equipo hizo todo lo posible» ante un «gran conjunto, muy intenso y agresivo, que si se ponía por delante iba a estar complicado, pero había mucho tiempo y creo que tuvimos situaciones, que generamos bastante y tuvimos bastante control del juego». Para Manel «lo más justo hubiera sido un empate, pero el fútbol no tiene nada que ver con la justicia, aquí es el que mete los goles y hay que felicitar al Guijuelo por la victoria».