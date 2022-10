"Faltan cosas pero hay que ser competitivos, sin excusas"

Sufriendo por las dificultades para ensamblar un equipo completo y competitivo, pero disfrutando de la oportunidad de enseñar todo su baloncesto a un puñado de jóvenes, Trifón Poch López (Córdoba, 20 de julio de 1963) lucha, entrenamiento a entrenamiento, por relanzar su carrera de entrenador y continuar la senda de pequeños milagros que pueblan la trayectoria del Alimerka Oviedo Baloncesto. Mientras espera por el pivot que le falta, prepara el debut liguero del sábado (19.00 horas) en la pista del Albacete.

–Decía el día de su presentación que tenía hambre de entrenar después de un periodo largo sin hacerlo. ¿Ha saciado su apetito?

–Sí, porque además hay muchas circunstancias que están haciendo que la intensidad del trabajo sea grande: las condiciones de trabajo, las dificultades que nos estamos encontrando a la hora de acabar la plantilla y los problemas físicos.

–Hablando de las dificultades para rematar la plantilla, dijo también en su primera intervención en Oviedo que un club como el OCB tiene que tener paciencia. Quedan tres días para empezar la Liga y todavía no está el equipo completo. ¿Le queda aún paciencia?

–Tengo mucha, pero también es cierto que he agotado una buena dosis de ella (se ríe). Las circunstancias son las que son, si fuéramos los únicos tontos que no han fichado al pivot... pero no es una torpeza nuestra, hay muchos equipos de la LEB Oro que están parecidos, buscando un jugador en la misma posición y con bastante más presupuesto que nosotros. No hemos dejado de trabajar, de intentarlo, de hacer ofertas, y hasta hora de recibir noes. Esperemos que llegue pronto el momento para fichar a ese cinco que necesitamos.

–¿Es la pretemporada más difícil de su carrera?

–Así de memoria no sé, han sido muchas, pero sí, sin ninguna duda, respecto al problema que hemos tenido con el juego interior. Llevamos ya seis semanas trabajando y solo hemos tenido dos entrenamientos con cuatro pivots, y ni uno solo con el equipo completo, con los doce. Esa circunstancia no me la había encontrado nunca. Pero de eso se trata, de encontrar situaciones que te ayuden a mejorar. Esto no te ayuda a ser un llorón, o a decir: ‘así no puedo trabajar’. Ha venido así y hay que espabilar para encontrar situaciones y llegar este sábado a Albacete con lo que tengamos en las mejores condiciones posibles.

–La plantilla tiene un montón de jugadores nuevos, varios de ellos rookies. ¿Cómo se están adaptando?

–Es un proceso largo. Ahora estamos pasando el periodo de aprendizaje de lo que para muchos es una pretemporada diferente, porque no es lo mismo en un "college" que lo que planteamos los equipos en Europa. Esa es una parte del aprendizaje, pero ahora vendrá el de la competición. Es un peaje que vamos a tener que pagar, se van a tener que adaptar a muchas cosas, al nivel de competición, al arbitraje, a muchas circunstancias nuevas. Vamos a tener que ir orientando, ayudando, para que todo el mundo vaya encajando. Tiene sus inconvenientes, pero también sus ventajas. Es gente que viene virgen, con los ojos abiertos a tope, y la actitud, el nivel de esfuerzo y atención es total. Eso es bueno para el equipo y nos va a ayudar a que ese proceso de adaptación sea lo más rápido posible.

–El día de la presentación del equipo aseguraba que no había demasiados conceptos afianzados precisamente por ese déficit que comentaba en los entrenamientos. ¿El equipo será competitivo de entrada?

–Tiene que serlo. Evidentemente, nos faltan muchas cosas. Pues habrá que poner otras. Donde no lleguemos por cohesión o afianzamiento de los conceptos de juego habrá que poner más espíritu de equipo, más atención a lo que pasa en la pista, más agresividad, más ayudar al compañero, estar mentalmente preparados para asumir los errores, que los vamos a cometer... habrá que compensarlo. Es lo que hay, excusas nunca. Daremos lo máximo en Albacete y esperamos ganar.

–¿Qué se van a encontrar en Albacete?

–Mantienen un bloque importante, que les ayuda a tener unos mecanismos asimilados. Han fichado bien, incorporado jugadores interesantes que tienen un poco de todo, y los americanos les suben el nivel físico. Por dentro tienen a un finlandés muy rápido, muy buen tirador, y a Pechacek, grande, que tiene buena movilidad. Es un equipo muy compensado y tiene una pista como la nuestra. Somos los primeros en saber la dificultad que tienen los rivales al venir a Pumarín, es su primer partido en casa, con la gente volcada, y nuestra cabeza va a tener que estar muy preparada para superar esos malos momentos que sin duda va a haber.

–Preséntenos a los jugadores que la afición no conoce. El último en llegar, Noah Bigirumwami.

–Es un jugador joven, es su primera experiencia fuera de universidad y es el que podíamos traer con nuestros recursos y la situación del mercado. Viene a prueba a cubrir el espacio que tenemos libre por la lesión de Marc Martí. Prácticamente acaba de llegar, lleva cinco o seis entrenamientos con el equipo, y de momento nos está echando una mano importante en los entrenamientos, para que podamos trabajar mejor. Esperamos que poco a poco nos pueda ayudar más.

–¿Cómo es Romeo Crouch y qué impacto tiene su lesión?

–Como muchos otros que hemos buscado, puede hacer dos posiciones. Es un jugador anotador, que puede ocupar ese puesto de combo tan típico de nuestra competición pero que también nos puede hacer el base. Es un jugador con puntos en las manos, con una gran capacidad de atracción para las defensas contrarias y que está llamado a ser el líder por su manera de ser, por su presencia en el grupo incluso estando lesionado como ahora. Es un contratiempo importante para empezar, pero no va a estar y otros van a tener que dar el plus necesario para compensar.

–La baja de Crouch le abre más espacio a Shaquille Walters. ¿Qué espera del inglés?

–Es uno de estos jugadores que salen por primera vez a competir a Europa. Es un jugador que de momento guarda todo bastante hacia dentro, tiene que abrirse un poco más poco a poco. Es atléticamente privilegiado, nos tiene que dar un nivel defensivo y atlético importante e ir asentándose, sientiéndose capaz de hacer más cosas. Tiene potencial y camino de crecimiento, esperamos que el equipo le arrope.

–¿Thorir Thorbjarnarson es un valor más consolidado?

–Es un perfil diferente, un jugador con el baloncesto más maduro. Es europeo, aunque con formación americana, ha competido aquí ya y está a nivel de selección de su país. Tiene mucho baloncesto en la cabeza. A pesar de tener una posición teórica de escolta, esos números del 1, 2, 3, 4 y 5 han pasado un poco a la historia y ves perfiles de jugadores como él, que aparentemente está jugando de alero pero nos va a ayudar como base porque con el balón genera mucho para sus compañeros, conoce toda la batería de movimientos que vamos a utilizar. Pero además es un jugador que tiene que crecer físicamente y en convencimiento de que puede anotar.

–¿Qué papel le reserva a Chuso González?

–Hemos intentando compensar los rookies con algún jugador que tenga ya recorrido en la categoría, y este es el caso. A pesar de que se le ha puesto una etiqueta de muy especialista, de tirador de tres en unos momentos específicos de partido, yo no creo para nada en eso. Pienso que puede hacer más cosas, ser un anotador de muchas otras maneras. Ha mamado baloncesto desde muy pequeñito, tiene que ser capaz de asumir eso, quitarse esa etiqueta y aportar muchas más cosas.

–Hablando de puntos en las manos, quizás Nigel Pruitt es el más dotado, el anotador más puro del equipo, ¿no?

–Es un tirador, pero también un jugador en evolución porque viene de jugar de cuatro y con nosotros está jugando como un exterior. Como Shaq, está en un proceso de adaptación, porque los espacios y la rivalidad defensiva que está teniendo ahora no son los mismos. Cuando controle todo eso... es un jugador que tiene puntos, conoce el juego. Es muy parlanchín, vive mucho el partido y transmite mucha energía a la pista y a la grada.

–Más jóvenes, estos de canteras ilustres como las del Estudiantes y el Joventut: Ángel Comendador y Adrià Domènech.

–Ángel es un jugador muy joven, con un margen de crecimiento enorme durante la temporada. Atléticamente es un privilegiado, tiene un chasis de Fórmula 1. Tiene que crecer técnicamente, en su tiro exterior, y está en buen sitio porque vamos a trabajar mucho con él. Nos tiene que transmitir energía, con ese cuerpo, esos brazos... defensivamente le gusta bregarse y eso es un gran valor para nosotros. Adrià es un caso parecido, un chico muy joven, con mucho potencial y recorrido. Pero es diferente, el talento se le cae de las manos. Tiene que ganar en consistencia física y eso le ayudará a afianzar su juego y su cabeza para estar más seguro de sí mismo. Para nosotros es una rotación interior fundamental porque es un jugador muy largo pero muy polivalente a la vez. Tira, lee muy bien el juego, corre el campo...

–¿Qué nos dice de Craig LeCesne?

–Es un jugador con más recorrido en Europa, que llega por primera vez aquí pero que viene de hacer muy buenos números. También con muy buen físico y para su altura es muy móvil. Nos planteamos para su evolución durante la temporada y para su futuro que se plantee jugar de tres. Es muy polivalente: tira de fuera, juega con bote, al poste bajo, está en los rebotes también... Se tiene que asentar en el grupo.

–Presentados los nuevos, hay que preguntarle por los pocos que siguen. Por Alonso Meana, por ejemplo, ahora mismo el único base puro disponible.

–A Alonso me gustaría que no se le catalogase, incluso él mismo, como el chico de aquí que está para completar. Yo creo que no es eso, ni mucho menos, es un caso parecido al de Chuso. Es un valor grande porque es nuestro, pero también es un buen fruto del trabajo que se ha hecho. No sé si se lo acaba de creer, tiene que atreverse a hacer más cosas. Por sus características físicas tiene que ser un jugador agresivo, que recupere muchos balones y que nos dé energía y juego en todo el campo.

–¿Qué papel le tiene reservado a Arteaga?

–Lo importante es que le ayudemos para que se encuentre bien físicamente. Si al final cerramos bien la estructura del equipo no habrá problema, tendrá minutos de calidad, que es lo importante. Vivimos en un mundo en el que se defiende que el juego interior se ha acabado, y él es un ejemplo de que no es así. Cuando esté en pista nuestro juego tiene que pasar por él.

–¿Qué espera de Marc Martí, lesionado desde las primeras jornadas de la temporada pasada?

–Lamentablemente sufre esa situación, pero parece que estamos en un buen momento de ese proceso de recuperación y esperamos que nos pueda ayudar lo antes posible. Ya apuntó antes de la lesión el camino, es muy joven pero tiene potencial grande. Tiene tamaño pero es muy móvil, con capacidad para aportar cosas en diferentes aspectos: comprensión del juego, ayudar al equipo a leer mejor los espacios, que es algo que él hace muy bien; desarrollo de su tiro de tres puntos...

–Presentó desde el principio la agresividad defensiva y la versatilidad ofensiva como las dos patas principales del banco. ¿En qué punto está el desarrollo de estas premisas?

–En defensa nos está costando mucho todavía, estamos cometiendo muchos errores de uno contra uno y sobre todo estamos fallando en la conexión entre las normas defensivas. Eso no está para nada afianzado aún y es algo que tenemos que frenar cuanto antes. En cuanto mejoremos en eso va a darnos también una sensación diferente como grupo, como equipo, para el juego de ataque. Nos permitirá correr más, tenemos un equipo para ello por su energía y su juventud y no estamos sacando mucho partido de eso. Y esperamos que esa versatilidad nos permita conseguir ventajas porque para el rival sea difícil llegar a todo.