"Las Letronas", de campeonato

Una reproducción de la escultura que representa el nombre de Gijón conocida popularmente como "Las Letronas" ubicada en los céntricos Jardines de la Reina será el trofeo que se lleve el ganador del Gijón Open 250, que dará comienzo mañana y en el que tomarán parte 10 jugadores del actual Top-50 del ranking ATP.

El trofeo, así como los eventos paralelos que se llevarán a cabo en torno al torneo, fueron presentados ayer en el Ayuntamiento de Gijón en un acto en el que estuvo presente la alcaldesa, Ana González; el presidente de la Federación Asturiana de Tenis, Fernando Castaño; el director del torneo, Tomás Carbonell, y el autor del trofeo, el diseñador local Juan Jareño.

"El nombre de Gijón figurará en la vitrina de trofeos de alguno de los jugadores más importantes del mundo", señaló la Alcaldesa, quien tuvo palabras de agradecimiento "para todos los implicados en hacer posible la organización de un torneo de este nivel en tan solo tres meses cuando lo normal es que se necesiten ocho".

Jareño agradeció que "hace once años me eligieran para pasar a tres dimensiones lo que era un diseño plano y ahora para que esta escultura se convierta en el trofeo del torneo", ya que considera que "es un elemento que representa a la ciudad". "‘Las Letronas’ no nacieron con la intención de convertirse en una figura para la ciudad, pero poco a poco se fue haciendo hueco su imagen", recordó Jareño, que indicó que el trofeo "está hecho de acero inoxidable y aluminio y pesa siete kilos".

En el comité organizador no hubo ninguna duda de cómo debería ser el trofeo que se entregará al ganador. "‘Las Letronas’ es probablemente el elemento urbano más fotografiado de Gijón y por tanto el mejor reflejo de ella de cara al exterior", como manifestó el presidente de la Federación Asturiana, Fernando Castaño, quien reconoció que en la organización eran "muy ambiciosos, pero no se pudo llegar a todo lo que se quería hacer por falta de tiempo".

Castaño fue el encargado de recordar los actos paralelos, como la exposición con fondos de la fotototeca de Asturias sobre "Cien años del tenis", que ya está abierta en el recinto del Pueblo de Asturias. O el homenaje a la tenista asturiana Lola Menchaca, una desconocida para la mayoría, pero que hace cien años ganó la Copa de España superando a la mítica Lili Álvarez. Copa que le fue entregada por Alfonso XIII y que formará parte de la exposición, ya que está en posesión del Club de Tenis de Gijón, que la cedió para la muestra. En la agenda de actos paralelos la Colegiata San Juan Bautista será escenario hoy desde las 19.30 horas de un coloquio con los capitanes de Copa Davis, Sergio Bruguera, y de la Billie Jean King Cup, Anabel Medina

La organización también se ha movido con los colegios asturianos y a lo largo del torneo habrá invitaciones para que varios cientos de escolares puedan presenciar algún partido. El torneo tiene también su faceta solidaria y ha decidido entregar a la asociación Alarde, que trabaja con personas discapacitadas físicas, psíquicas y sensoriales, 25 euros por cada "ace" (saque directo) que se haga a lo largo de todo el torneo.

Cerró el acto la alcaldesa de Gijón, Ana González, para quien "es un día de júbilo, la celebración de este torneo es algo importante para la ciudad y un reto por sacarlo adelante con la premura de tiempo que había". González agradeció el esfuerzo realizado por el Patronato Deportivo Municipal y la oficina de Turismo, "que trabajaron mucho y bien", y también a "la Federación Española de Tenis por haber apostado por Gijón para que sea sede de este torneo" y destacó que "con las actividades paralelas se consigue que el torneo trascienda más allá de lo deportivo".