Bruguera y Medina diseccionan la Davis

Divertido, dinámico e ilustrativo. Así se puede definir el coloquio celebrado ayer en la colegiata de San Juan Bautista, en Gijón, protagonizado ayer por Anabel Medina y por Sergi Bruguera, los capitanes de los equipos españoles en la Copa Davis y de la Copa Billie Jean King, lo que antaño se conocía como la Copa Federación, que es la principal competición de tenis femenino por equipos. Los dos participaron en este encuentro que se enmarca dentro de los actos previos previstos antes del inicio del Gijón Open, el torneo de la ATP 250 que se celebra en la ciudad hasta el próximo 16 de octubre. La conferencia, a la que asistió un nutrido público, sirvió para que ambos diseccionaran su andadura como tenistas y para que hablaran entre otras cosas del actual formato de la Copa Davis, en manos desde hace algunos años de Kosmos, la gran compañía que gestiona entre otros el capitán del Barcelona, Gerard Piqué.

El público fue haciendo sus preguntas a los dos ponentes. Una de las asistentes preguntó por el compromiso que tienen los tenistas a la hora de representar a sus países en la Copa Davis, poniendo como ejemplo lo sucedido con las jugadoras que han renunciado a ir a la selección española de fútbol. "La competición siempre fue algo que generó mucho en mí. Mi entrenador me incentivó en la importancia de representar a España, aunque a veces el calendario no sea bueno", apuntó Medina. "Al final, no se puede comparar el fútbol con el tenis. Cuando hay un Mundial, el fútbol se para, pero la Davis está insertada entre medias del año y una lesión te puede condicionar toda la temporada", reconoció, por su parte, Bruguera.

El coloquio estuvo moderado por el periodista David González y entre los que formularon preguntas se contó Fernando Castaño, el presidente de la Federación Asturiana de Tenis. También estuvieron el director del Patronato Deportivo, Roberto Fernández y el director del torneo, Tomás Carbonell, entre otros.