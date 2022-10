Molteni se da un baño de masas en el Grupo

Cuando ayer el tenista argentino Andrés Molteni subió una imagen a su cuenta de Instagram en las pistas del Grupo Covadonga se podía observar poca agitación a su alrededor. Pero era un espejismo. Pronto todo el área que circunda las canchas ocho y nueve del club se llenaron de guajes de la sección de tenis y de aficionados al deporte de la raqueta para ver en acción al número 42 del ranking mundial en dobles preparándose para debutar en el Gijón Open. "Qué gran hinchada", se le oyó decir.

Molteni, que se ejercitó con el sparring gijonés Ramón del Olmo, llamó la atención ayer en el Grupo Covadonga, que acogió sus primeros entrenamientos del Gijón Open. El club cede tres de sus pistas para que los jugadores del torneo que hoy arranca con su fase previa puedan ponerse a punto. También lo hacen en el Palacio de los Deportes de La Guía, que hoy se pondrá en ebullición con hasta ocho encuentros a disputar. Molteni llamó la atención de los socios del Grupo, que pudieron ver la sesión en unas gradas supletorias que hay colocadas justo delante de las dos canchas de entrenamiento.

Pero los más disfrutaron de actos como el de ayer fueron los más pequeños. Ahí estuvo, por ejemplo, Alberto Fernández, un crío de nueve años que lleva jugando al tenis desde que tenía tres. O sea, casi lo mismo que decir que lleva prácticamente toda su vida con ello. "Es muy guay poder ver a estos jugadores entrenar aquí", señaló el niño, con cara de expectación. La suerte, además, estuvo de su parte. Molteni, en un momento del entrenamiento, lanzó varias pelotas para que se las quedaran los niños de recuerdo. Alberto Fernández se llevó una de ellas. "Pude coger una, me ha hecho mucha ilusión. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien", afirmó.

También se lo pasó de lo lindo Sofía Morís, otra niña de nueve años que juega en la sección de tenis del Grupo Covadonga. Ella va a ir a ver el torneo del Palacio de los Deportes, así que también se mostró muy ilusionada con que las sesiones previas de los jugadores puedan celebrarse en las instalaciones de Las Mestas. "Me hace mucha ilusión. A mí me parece fascinante que estos jugadores estén por aquí y poder cruzarme con ellos", declaró. De pocas palabras es Manuel Pérez Alonso, otro jugador de nueve años del Grupo que ayer se mostró encantado por el acontecimiento. "A mí de mayor me gustaría ser como Nadal, porque es muy bueno y muy famoso", indicó.

Para hoy y para lo que resta de torneo, el Grupo Covadonga seguirá siendo sede de los entrenamientos del club y se esperan más actos dedicados para los más pequeños, como una clase de tenis que será posiblemente este mismo domingo en el Palacio de los Deportes.