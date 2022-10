Los entresijos de un estreno histórico

Carlos Taberner soltó un grito liberador. Tiró la raqueta. Y su cabeza se fue directa a una de las gradas del Palacio de los Deportes, en pie. Atrás tres horas y veinte minutos de enorme tenis para eliminar a Filip Cristian Jianu, que se dejó el alma (7-5, 6-7 y 7-6), en el Gijón Open. Ese partido, ese partidazo, abrió la pista central del Palacio de los Deportes. Con el público, entregado. "¡Grande Carlos!", celebraban los centenares de seguidores. Los dos dieron un enorme espectáculo tenístico; la agresividad de Taberner; la resiliencia de Jianu. Mientras, alrededor, un entorno inmejorable para la práctica del deporte: 95 voluntarios (polo verde) se encargan de facilitar el espectáculo a los asistentes; operarios de las federaciones asturiana y española coordinan que todo funcione a la perfección. No faltan las vigilancias de Fernando Castaño, presidente de la Federación de Tenis del Principado de Asturias. "Por favor que nadie se siente en mitad del punto", insiste.

Las gradas se ocupan progresivamente. En cada pista, dos enormes videomarcadores ilustran el resultado al segundo. Abajo, los palcos de personalidades, con rostros conocidos. Los vestuarios, mientras, esconden historias: en algunos cuartos están varios recoge pelotas, que se van deseando suerte entre sí. "Lo vas a hacer bien, calma", le dice un compañero a otro. También son un nido de frustraciones a medida que avanza el torneo, con los primeros eliminados: Jianu, Merida, Nikles, Barroso, Brancaccio, Esteve, Roca... Jianu se va agotado, tocado mentalmente. Reventado por el esfuerzo. "Well donde", le dice un seguidor. El rumano agradece con la mirada. Algunos tenistas se camuflan antes o después de sus turnos entre el público: quieren ver a sus rivales. Las rondas previas esconden a deportistas no tan conocidos para el gran público.

A primera hora de la tarde hay cada vez más espectadores en los asientos. Sobre todo, en el duelo entre Marco Trungelliti y Merida, con victoria solvente para el argentino (6-3) (6-4) tras hacer un gran partido. "Es una pasada tener este torneo y ambiente aquí. Lo de hoy ya es un lujo. ¿Pero lo que se viene en los próximos días? Carreño, Murray, Thiem, ¡Y Rublev!", arranca Alejandro Ordás, uno de los aficionados que ayer se pasó por el Palacio, capital mundial del tenis. Entre set y set, muchos aprovechaban para beber cerveza o pedirse algo de comer en los "stands" de la carpa exterior, donde al mediodía se reúne mucha gente. Dos aficionados apuran los últimos tragos de una cerveza. "Nunca me habría imaginado algo así en Gijón; es fantástico para la ciudad", cuenta Javier Gómez. "Es un evento impresionante para Gijón", incide Sergio Fernández Moreno. Un rostro conocido observa desde la primera fila de las gradas el Taberner-Jianu: es Pol Valentín, que acompaña a Edu Esteve, que en apenas una hora se mide a Guinard (6-2, 6-2). Allí sigue cada punto con atención. Se le ve metido.

"Me gusta mucho el tenis... tengo además varios amigos que juegan a buen nivel y los voy a ir a ver estos días: Edu y Marcel Granollers, con quien tengo mucha relación, y que ahora está jugando dobles. Marcel llega mañana (hoy)", cuenta el futbolista del Sporting. "Este torneo le da mucho prestigio a la ciudad: habrá gente que venga a ver a Murray, Carreño... Edu es muy amigo de Pablo, incluso ha ido a su boda. He ido a un par de veces a comer con él; estuve antes (por ayer) comiendo con él. Le he dado la camiseta del Sporting; y el a mí una de la Davis. Sé que es fanático del Sporting. Estoy intentando ‘engañarlo’ para que se venga contra el Eibar", sentencia.