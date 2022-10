Murray levanta pasiones en el Grupo: "Tengo ganas de conocer Gijón"

Son innumerables las gestas deportivas que pueblan las instalaciones del Grupo Covadonga. Pero ayer estuvieron al alcance de la mano tres de capital importancia: dos Wimbledon y un Open USA. Son tres de los títulos más importantes que ha ganado en su dilatada carrera el tenista británico Andy Murray. El que fuera número uno de la raqueta mundial en 2016 desató ayer la locura en el Grupo Covadonga. Protagonizó el de Glasgow un partido de entrenamiento contra otro ídolo de masas, el gijonés Pablo Carreño, en el marco del Gijón Open, que arrancó ayer en el Palacio de los Deportes. Fue una tarde de expectación, gritos y emociones a flor de piel para los aficionados que presenciaron frente a las pistas ocho y nueve una jornada para la historia grupista. Por Las Mestas pasaron estrellas como el austriaco Dominic Thiem, o el italiano Fabio Fognini, y promesas como el madrileño Martín Landaluce. Acapararon fotos, vídeos y firmaron muchos autógrafos.

Murray sacó unos minutos de su apretada agenda para atender en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA. Marchaba del Grupo con la mochila a la espalda tras la sesión con Pablo Carreño. "Ha estado bien, hemos tenido un buen entrenamiento", explicó el deportista. "Es la primera vez que entrenamos juntos desde hace más o menos siete años", añadió. El escocés llegó hace dos noches a Gijón. Ayer, varios aficionados al tenis lo vieron dando un paseo por el muro de San Lorenzo. "He llegado anoche y aún no me ha dado tiempo a ver mucho, pero siendo sinceros tengo ganas", declaró. "Conozco a Esteban –Carril, el técnico de Landaluce– que es de aquí y me ha recomendado algún restaurante al que ir. Veremos a ver los próximos días, pero me han dicho que esto es muy bonito", finalizó antes de irse a descansar a su hotel.

Antes, Murray dio buena muestra de su calidad. A sus 35 años, quizás haya perdido algo de agilidad. Pero el toque lo tiene intacto. Sigue pudiendo colocar la bola donde quiere. Y sigue teniendo ganas de ganar. Se demostró ayer en un punto que le hizo Carreño. El británico se confío, creyendo que una bola del gijonés se iba fuera y la dejó marchar. Botó claramente dentro y Murray levantó la vista, señalando a los rayos de sol que se filtraban a la cancha, como maldiciéndoles por haberle deslumbrado e impedido salvar el punto. La habilidad de Pablo Carreño tampoco quedó a la par. Es el número 15 del mundo y seguramente junto a Andrey Rublev, número 9, uno de los grandes favoritos para llegar a la final del próximo domingo. Su entrega arrancó muchos aplausos.

Casi tanto espectáculo había dentro de las pistas, como fuera. Las canchas ocho y nueve están al pie de la entrada por la que acceden los jugadores. Decenas de pequeños aficionados, y no tan pequeños, se agolpaban en esta zona para cazar autógrafos de sus ídolos. «Thiiiiiiiiiiiiiem, Thiiiiiiiiiiiiem», se empezó a escuchar de pronto cuando el austriaco llegó al Grupo. Este se ejercitó tras Murray y Carreño. El de Viena, al que apodan «El Príncipe de la Tierra», se mostró amable con todos. Firmó muchas pelotas, se dejó sacar fotos y se le vio alguna sonrisa en su por lo general serio rostro de concentración. Martín Landaluce también apareció. El ganador del US Open Junior calentó con sus cascos, firmó autógrafos y se sacó una foto con Carreño.

Con el gijonés, las muestras de afecto fueron mayúsculas. Hubo menos gritos con él que con el resto de tenistas quizás porque en el Grupo se le profesa ese amor tan sincero que no hace falta expresarlo en voz alta. Se crío ahí y todos en la entidad le desean que llegue lo más lejos no solo en el Gijón Open, sino en su carrera. Firmó, claro, y se sacó todas las fotos que le pidieron con una sonrisa.

La tarde tenía otro aliciente. Ver en acción a Fabio Fognini. Tuvo varios gestos llamativos. Cada vez que golpeaba la bola sonreía como solo sabe sonreír un italiano. Mezcla de elegancia y desafío. Es otro súper clase, número 57 del ranking. Se ejercitó junto a Nicolás Álvarez, que juega fase previa y Simone Bolelli, compatriota suyo y compañero en dobles. Tuvieron de sparring al gijonés Ramón del Olmo. También estuvo el francés Rinderknech, número 54 del mundo.

«Esto es verdaderamente alucinante», dijo Paula González, una joven de 12 años, muy emocionada por ver a sus ídolos de cerca. Los conocía a todos. María José Echenique, la responsable de la sección de tenis del Grupo, también estuvo por la zona. «Esto ya despega», se le escuchó decir. «Es increíble poder tener a estos jugadores en las mismas pistas donde nosotros damos clases a los pequeños», valoró Eva Fernández, otra entrenadora del club, feliz por vivir una tarde para la historia del Grupo.