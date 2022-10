"Reflexionar" y pasar página

"No hemos dado el nivel. Hemos estado fuera del partido desde el principio, y el parcial de los primeros minutos es muy claro, creo que hemos encajado 20 puntos en cuatro minutos. Después no hemos sido capaces de parar y hacer que cambiara de alguna manera del signo del encuentro". El técnico del Alimerka Oviedo, Trifón Poch, fue muy claro tras el tremendo varapalo sufrido por el equipo en su debut de la temporada ante el recién ascendido Albacete: 88-42, 46 puntos de diferencia que son la mayor paliza recibida por el club asturiano en sus diez años en la categoría y también su menor anotación.

Se cernían nubarrones sobre el equipo ovetense en su desplazamiento a tierras manchegas, ya que a una plantilla ya de sí justita de mimbres e incompleta le faltaban Romeo Crouch, Thorir Thorbjarnarson y Nigel Pruitt. Nada menos que el timón del equipo y sus dos principales anotadores exteriores, que son la clave del baloncesto moderno. Sin ellos, la manta del OCB se demostró extremadamente corta: en el primer tiempo encajó 52 puntos, tremendamente desajustado en defensa, y en el segundo, cuando contuvo algo los ataques del Albacete, solo fue capaz de anotar 11 puntos.

Los equipos se retiraron a los vestuarios tras los dos primeros cuartos con ventaja de los locales por 52-31. "El mensaje en el descanso fue el de tratar de hacer las cosas mejor, ser más duros atrás y jugar con un poquito más de orden en ataque. Y solo metimos once puntos hasta el final. De momento eso es lo que somos, eso es lo que tenemos, y hay que pensar ya en el próximo partido, el martes (por mañana)", señaló Trifón Poch tras el encuentro.

No parece que vaya a haber buenas noticias a corto plazo sobre el estado de los lesionados. El propio entrenador ocebeísta admitió en Albacete que "ahora mismo recuperar algún jugador es algo bastante poco probable. Nos queda reflexionar y dar lo mejor de nosotros mismos".

Por su parte, el entrenador del Albacete, David Varela, subrayó a la finalización del choque que "no es momento de sacar pecho, Oviedo tiene muchas bajas y no está en su mejor momento, este no es su nivel. A medida que transcurre el partido se va viendo la dinámica, que a uno le salen las cosas, las mete casi de espaldas, y al otro nada. De todas formas, es una gran alegría para la directiva, para el equipo y para los aficionados, y hemos hecho las cosas muy bien en defensa, en cuestión de solidaridad, bajando los porcentajes del Oviedo. Estamos felices pero somos prudentes".

El resultado entra de forma destacada en el museo de los horrores del OCB, que suma su tercera derrota por 40 puntos o más en la segunda categoría del baloncesto español. En la temporada 2014-15 perdió por uno menos, 45, en la pista del Burgos (109-64) y en la campaña 2013-14 cayó por 40 en la del Palencia (87-47). El equipo castellano, ogro particular del asturiano, será el próximo rival fuera, en un partido fijado para el domingo 16 de octubre a las 12.30 horas.

En lo que se refiere a anotaciones más cortas, hasta la fecha las actuaciones más pobres del Oviedo habían sido de 46 puntos, la pasada temporada en casa ante el Girona (46-80) y en la campaña 19-20 en la pista del Melilla (76-46).