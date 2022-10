Así se trabaja en el Gijón Open antes de la gran semana: "Hay más ambiente del esperado"

En el exterior del Palacio de los Deportes de La Guía huele a parrilla, se reparten hamburguesas y se tiran cañas de cerveza. Se respira el típico bullicio de un domingo soleado en Gijón a la hora del vermú. Dentro, por contraste, hay un silencio sepulcral, únicamente interrumpido por el sonido de las raquetas y las voces de los tenistas que hacen que la villa de Jovellanos sea uno de los epicentros del deporte mundial gracias a la celebración Gijón Open. En las gradas de la pista no hay mucha gente, ni media entrada a primera hora de la tarde. En la jornada se jugaron cuatro partidos.

Pero la cosa tiene explicación. Se trata de la fase previa del Open, algo así como el calentamiento antes de los partidos con tirón, que llegarán a partir de hoy con los duelos de más nivel. Aun así, ayer desfilaron por el Palacio 3.000 personas. Un "éxito" para la organización y prueba de que el tenis tiene tirón en Asturias y que la llegada del Gijón Open, trasladado desde Moscú por la guerra de Ucrania, puede tener futuro a largo plazo en la región. "Es la prueba de fuego", coincidían ayer varios asistentes.

"Para ser un día de previa el ambiente está muy bien, por encima de lo esperado. Hay que tener en cuenta que esto no es fútbol". Lo dice Javier Viguera, el responsable de eventos de la Federación Española de Tenis, mientras controla todo lo que sucede en el recinto. En el Palacio la medición es absoluta. Para que todo esté controlado hay un ejército de 120 voluntarios repartidos por los distintos departamentos: producción, comunicación... Lo hacen sin cobrar. Están los acomodadores, por ejemplo, que se ocupan minuciosamente de que cada espectador ocupe su sitio. También de que los "vips" no se pierdan. Ana González, alcaldesa de Gijón, estuvo por la mañana. "Se nota que en España tenemos poca cultura de tenis, porque a los espectadores les cuesta esperar a que acabe el juego para levantarse, pero se aprecia que la gente de Asturias tiene muchas ganas de tenis", dice Pablo Uría, que mientras hace el doctorado en Educación colabora en el Open como acomodador. Llega a las 10 de la mañana y se va a las 9 de la noche. "Es mucho trabajo, pero se vive algo diferente", asegura. Javier Viguera, uno de sus jefes, no solo recalca el buen ambiente en día de previa. También la evolución de Gijón como ciudad deportiva. Lo dice con conocimiento de causa, ya que trabajó en la edición de la Copa Davis de 2011, celebrada en la villa. Aprecia evolución. "Veo que Gijón es una ciudad juvenil, adaptada a los nuevos tiempos y al deporte. Ha sido muy positivo que el Open acabase aquí", explica. El gran torneo de Gijón también tiene tirón comercial. En los laterales de la pista central –hay una auxiliar con un aforo de 300 aficionados– hay varios puestos de las marcas patrocinadoras.

El comercio local de la ciudad también tiene su sitio en el Open. "Sobre todo estamos vendiendo pelotas gigantes", dice Pablo Ramos, responsable junto con Saray Vega de NTE Sports, una tienda de deportes gijonesa de deportes de raqueta. La afirmación de Ramos es cierta: es raro no ver una pelota de tenis de goma entre los asistentes. "Para ser previa hay bastante gente y estamos vendiendo bastante", asevera Ramos, que tuvo que pagar un alquiler de 1.500 euros para vender sus productos en el Palacio. Muy cerca del stand de Ramos está Jordi Ullé, empleado de la marca austriaca Head, la oficial del torneo, que también tiene su propio puesto. Ullé se ocupa de los encordados de los tenistas. Si un deportista rompe las cuerdas de la raqueta debe acudir a su puesto. "Lo normal es que vengan una vez por partido", explica. Ullé, catalán, nunca había estado en Asturias y dice las primeras horas del Gijón Open son de sobresaliente. Los empleados y responsables que hacen posible la celebración del torneo coinciden en algo: casi no hay tiempo para el tiempo libre. Fuera del recinto, un grupo de chavales apura una hamburguesa antes de volver al ruedo. Son los recogepelotas de la cita y miembros del Grupo Covadonga. Estarán toda la semana de sol a sol devolviéndoles las bolas a los tenistas. No tendrán que ir a colegio: "Nos han hecho un justificante especial para poder estar aquí. Lo estamos pasando en grande", coinciden. Hoy, y toda la semana, más tenis en Gijón.