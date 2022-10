La historia del árbitro que volvió tras superar un trasplante de riñón: "Pasé de arbitrar a no poder subir a casa por mi enfermedad"

"Hice una analítica de empresa un día después de arbitrar un partido. Yo estaba perfectamente, pero de repente me dijeron que habían visto algo raro. Por la tarde me ingresaron en el HUCA para ver que podía ser. Ahí estuve tres días, hasta que me dijeron que mis riñones solo funcionaban al 15 por ciento". Así empezó la odisea de David Vázquez, árbitro de Tercera División. El domingo, en el Llanera-Condal, volvió a los terrenos de juego tras superar un trasplante de riñón. Casi dos años después de su último encuentro, con el apoyo de su novia y amigos en las gradas, el ovetense volvió a disfrutar de lo que más le gusta, el arbitraje.

"Cuando me fui a casa después de estar en el hospital no podía ni subir las escaleras de casa. Al lado de mi piso tengo un Alimerka, a unos 100 metros, y para ir a comprar tenía que hacer un parada, porque no podía", cuenta el colegiado de los días previos a su ingreso. "Incluso había veces que no tenía fuerzas para recoger el plato", asegura. El contraste en apenas una semana es de escándalo. De ser una persona deportista y muy activa a verse sin energías.

Pero, lejos de rendirse y dejar pasar los días hasta que le llegase su trasplante, Vázquez empezó a ponerse metas para sobrellevar su enfermedad. "Me puse ciertos objetivos para mantener mi cabeza ocupada. Me saqué un máster, conseguí el carnet de moto, leí un montón de libros... Soy una persona que no me gustar estar malo en casa. Esas cosas me ayudaron a llevarlo de la mejor manera posible", explica. En esos momentos también se dio cuenta de la importancia que tiene la salud mental. "Yo he tenido la suerte de que todo lo que había leído hasta entonces de psicología me funciono. Claro que tienes días malos, días que no te apetece hacer nada. Pero, si estuve sobre 10 meses malo, esos días los puedo contar con los dedos de una mano", reconoce el asturiano.

Y mientras él iba alcanzando sus nuevas metas, sus riñones iban acabando de desgastarse. "El 22 de mayo me operaron para entrar en diálisis. Tras estar tres semanas parado, y aunque la médica no estaba por la labor, empecé a salir un poquito a correr", afirma el carbayón. Su vitalidad a la hora de narrar su época de enfermo llama mucho la atención. "Normalmente una persona que necesita un trasplante renal suele ser de más edad, yo como soy más joven resulta más chocante", confiesa.

"En septiembre estuve a punto de recibir el trasplante, pero al final no pudo ser. Cuando van a realizarlo avisan a dos personas, para ver quién es el más compatible, y resultó que le venía mejor a la otra persona", señala el árbitro. Pero, un mes más tarde, llegó la pieza ideal para su puzle. "Hubo un donante de 34 años, con perfil de deportista, que además tenía un riñón grande, lo que era ideal para mí. Era perfecto, porque así no me va a dar problemas de cara al futuro", asegura, totalmente recuperado de la intervención. "Debutar ahora es como cerrar el círculo, porque casi se cumple un año exacto del día del trasplante", añade.

"Una de las metas que tenía era volver al arbitraje, eso lo tenía claro desde el primer momento". Y, tras pasar las pruebas físicas el 1 de octubre, Vázquez volvió a vestirse con su camiseta amarilla. "El partido fue muy bien. En Llanera estuve bastante tiempo pitando en el fútbol base, por lo que me sentí muy querido. El encuentro terminó con 0-4, pero como el campo es casi de medidas mínimas, hubo mucho choque, lo que nos dio más acción. Además, pitamos un penalti y después acertamos al no dar otro que no era falta, por lo que me fui muy contento", confiesa. "Ahora retomo la normalidad. He recuperado la vida que tenía antes, la única diferencia es que ahora tengo que tomar una pastilla para evitar el rechazo del riñón. Quiero aprovechar esta segunda oportunidad", finaliza, con la voz llena de vitalidad.