Murray lo borda en Gijón y "Feli" se gana una ovación de época: así fue el martes en el Gijón Open

Andy Murray, con permiso de Pablo Carreño, fue el más buscado. Camiseta azul blanca y amarilla, gorra ajustada, sabía que era la estrella. Se le notaba en cada gesto y cada espectador le seguía con la mirada. Enfrente estaba el malagueño Davidovich, en un meritorio 31º. puesto mundial. Murray, que llegó a ser número 1, marcha el 48º. tras vivir un calvario con las lesiones. Los dos dejaron un partido para el recuerdo, quizá el de más nivel en individuales en lo que va de torneo que acabó con el británico de héroe tras superar un mal inicio. Venció 7-5 y 6-2 en 1:44.

El malagueño comenzó moviendo a Murray de lado a lado, con el británico pelín desubicado. Pero el que tuvo retuvo. Murray comenzó a hacerse fuerte empleando su mejor arma en su increíble carrera: la defensa. Nadie lo hace (o nadie lo hacía) mejor que él. Por ocasiones parecía moverse con lentitud, a paso pesado, pero el toque y la clase siguen intactos. De ahí que levantase un 2-0 pese a mostrarse pesado en la pista ante un buen Davidovich al que le entraban los nervios. Zorro viejo, Murray lo sabía y esperó su turno, lanzando buenos derechazos en el momento apropiado. Con un brutal derechazo en paralelo se puso 6-5 y logró llevarse el primer set bajo el aplauso general. Davidovich tiró su raqueta al suelo gijonés con mucha rabia ante el resurgir de Murray, que iba a más y lo demostró en el siguiente set, en el que empezó arrollando. El británico logró un rápido 3-0 y el español intentó recuperarse, pero Murray iba por la vía rápida. Se llegó a poner 5-1 con un 40-15 a favor, aunque Davidovich logró recuperar el juego. El británico metió la directa y logró el definitivo 6-2. El Palacio le ovacionó por dejar varios puntos de quilates. Justo después de Murray le tocó el turno a Feliciano López, muy aclamado, que se enfrentó al bielorruso Ivashka.

Andy Murray se mostró muy satisfecho tras su victoria ante Davidovich en dos sets y además destacó el buen ambiente en el Gijón Open. «Hubo mucho ambiente y una gran atmósfera deportiva durante el partido. A la gente de aquí les gusta el tenis. No suele suceder que en las primeras rondas de un torneo haya tanta gente y ojalá sigua siendo así toda la semana», dijo el escocés en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el malagueño. Sobre el partido aseguró que la remontada fue difícil y destacó el buen tenis de su rival. «Davidovich estaba jugando muy bien y yo me quedaba corto. He manejado el marcador para estar cerca de él y luego jugué puntos mejores. En el segundo set él estaba frustrado por haber perdido el primero y pude coger la ventaja suficiente para llevarme el partido», incidió Murray.