Carmen Arroyo, el nuevo diamante del Motive.co: "Debuté como central ante Bera Bera y estoy contenta de como me salieron las cosas"

Carmen Arroyo está viviendo muchos cambios en su vida. Pasó de un modesto equipo en su Ciudad Real natal, el Bolaños, a jugar en el Motive.co Gijón con tan solo 18 años en una Liga mucho más potente y en un club que ha debutado en competición europea. Poco a poco fue entrando en el equipo gracias a la confianza que en ella tiene la entrenadora, Cristina Cabeza, que fue la que decidió que Carmen fuera la central en la cancha del Bera Bera ante los problemas físicos de Cecilia Cacheda. La joven balonmanista respondió realizando un gran encuentro y marcando nada menos que 9 goles, algo que pocas jugadoras podrán decir que lo han hecho anteriormente en la cancha del vigente campeón de Liga. Además, ha sido llamada para la selección junior, en la que hará su debut a finales de este mes. Con ella estará su compañera Lucía Laguna.

–¿Cuál fue su trayectoria antes de llegar a Gijón?

–Empecé a jugar porque en mi pueblo, Manzanares, en Ciudad Real, había un campus de balonmano y mis padres me apuntaron. Probé y me gustó, así que en inverno me apunté a la escuela. Estuve hasta el 2018, año en el que me cambié al Handball Manzanares cuando era cadete. Allí estuve dos años y en juvenil me fui al Bolaños de División de Honor Plata, donde estuve también dos años y esta temporada aquí. Soy internacional promesa y juvenil y ahora me han llamado para la junior.

–¿Coincidió con Cristina Cabeza en alguna selección?

–Sí, coincidí con Cristina en mi último año de promesa, pero fue el de la pandemia y no jugamos ninguna competición.

–¿Cómo fue su fichaje por el Motive.co Gijón?

–Estaba en casa estudiando para la EBAU, ya que quería sacar nota para estudiar enfermería y quedarme en Ciudad Real jugando en el Bolaños, pero me llamó Cristina Cabeza y a Cristina no le puedes decir que no. Lo hablé con mis padres y tomé la decisión de venir y al menos probar. La verdad es que estoy muy contenta, todas las chicas me están ayudando mucho.

–Es un cambio muy grande en su vida.

–Es cierto que es un cambio gordo tanto a nivel físico, como el cambio de ciudad, porque es la primera vez que estoy fuera de casa y empiezo la universidad. Al principio es todo un poco caos, pero me estoy adaptado bien. Estoy muy a gusto y contenta.

–¿Nota mucho la diferencia de categoría?

–El salto de categoría se nota muchísimo. El nivel físico es mucho mayor, la gente está muy fuerte y se trabaja mucho el físico. A nivel de balonmano también, el balón se mueve mucho más rápido, la defensa es mucho más dura. La diferencia es muy grande.

–¿Lateral o central?

–Siempre he jugado de lateral izquierdo. En el partido de Bera Bera fue la primera vez que jugué de central. Supongo que Cristina me seguirá probando en las dos posiciones. La verdad es que estoy contenta del partido que me salió y además ante el Bera Bera, que es un equipazo, pero tenía confianza. Vi que me estaban saliendo las cosas, así que seguí haciéndolas. Se que jugar de central fue motivado por las circunstancias porque Marizza todavía no ha venido y Cecilia estaba tocada.

–Y debut en Europa.

–El plan del equipo era ganar ese partido y si fuera posible dejar la eliminatoria encauzada para que el partido de vuelta fuera más sencilla. Teníamos todas mucha ilusión con nuestro debut en Europa y la verdad es que no pudo salir mejor.

–¿Qué espera de la temporada?

–Espero que salga lo mejor posible, las vi la pasada temporada, que fue muy buena, y espero que sea igual o si es posible mejor. Luego tenemos también Europa y la Copa de la Reina, donde queremos hacer un buen papel.

–¿Y a nivel personal?

–Lo principal es aprender y mejorar. Estoy con compañeras que tienen mucho balonmano encima y seguro que me van a enseñar muchas cosas y también con Cristina. Luego poder aportar lo mejor de mi al equipo.