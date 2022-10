Clase magistral en el Parque del Oeste

Las instalaciones del Club de Tenis Olivares de Oviedo tuvieron una visita de campanillas. Emilio Sánchez Vicario, plata olímpica en los Juegos de Seúl y exnúmero 7 en el ranking mundial, estuvo con los niños -y no tan niños- del club ovetense, dando consejos de técnica a los alumnos durante una hora. La excusa para su paso no pudo ser mejor: el tenista madrileño recibió el Premio Nacional de Tenis CTOlivares Ciudad de Oviedo por su trayectoria profesional y contribución al deporte que, según reconoció él mismo, "sigue amando".

Más de 100 niños y 500 pelotas aguardaban con paciencia la llegada del Sánchez Vicario. Para calentar la jornada y hacer la espera más amena, los monitores separaron a los asistentes en tres grupos dependiendo de su edad para que empezasen el entrenamiento. Los mayores, personas contemporáneas al tenista afincado en Estados Unidos, se les notaba con cierto nerviosismo por la visita, mientras que los niños, con la inocencia típica de la edad, daban el máximo en cada golpe, sin ser consciente de la leyenda que estaba a punto de llegar.

La primera parada, con una larga charla incluida, fue con dos tenistas en silla de ruedas. Luego esa conversación tuvo su explicación: Emilio Sánchez Vicario es un gran impulsor del tenis adaptado y quiso interesarse de primera mano por la situación dentro de la institución ovetense. De hecho, según confesó Gonzalo Pérez, director de la escuela, Pelayo Novo, exjugador del Real Oviedo, siempre confiesa que el madrileño fue uno de los grandes motivos que le llevaron a practicar ese deporte. Tras ellos llego el turno de los mayores, donde se vieron muchas miradas de admiración. El grupo, formado por seis tenistas, había crecido con sus hazañas, por lo que pusieron especial atención a las indicaciones que les daba un Sánchez Vicario que durante toda la mañana mostró mucho interés y ganas de ayudar a mejorar a los presentes. Cuando llego el turno de los adolescentes, antes de que Sánchez Vicario entrase en la pista, Gonzalo Pérez puso en contexto a los chicos y chicas. "Para mi generación es como Rafa Nadal para vosotros", explicó, aunque se notaba que en el público todos conocían sus reconocimientos. A su lado estuvo siempre Luis Mediero, presidente del Registro Profesional de Tenis, que mostró una extraordinaria amabilidad con todo el mundo, haciendo más ameno el entrenamiento. Sánchez Vicario, junto a Mediero, se repartieron a los niños, dándoles ciertos consejos a la hora de atacar la pelota. De hecho, el tenista dio muestra de la atención que estaba poniendo cuando fue a preguntarle a Pérez por el drive de los alumnos, algo que pensaba que podía ser mejorable. Y si con los adolescentes el ejemplo para poner en contexto fue Rafa Nadal, a la hora de pasar al grupo más joven de todos el referente no pudo ser otro que Carlos Alcaraz. "Yo sé quién es, me lo contó mi papá", contestó uno de los presentes antes la sonrisa del extenista. Cuando el director se puso a hablar de los títulos de su huésped, aclarando que en aquella época era más difícil si cabe realizar esas gestas, el mismo niño saltó preguntando si era "tenis viejuno", entre las risas de los asistentes. Sánchez Vicario se mostró especialmente atento con ellos, los que menos le conocían, firmándoles pelotas y realizándose fotos con ellos durante más de 10 minutos, sin tener ningún tipo de prisa. "Aquí hay muy buen nivel de tenis, tienen buenas bases. Se nota que trabajan bien y van en la buena dirección. Tienen una técnica limpia y muy depurada", reconoció el exjugador antes de llegar a la pista central de las instalaciones, el lugar donde le esperaba su galardón.

"Es un honor venir a esta escuela. Sabemos el esfuerzo que hacen todas las familias, el club es todo un referente en la ciudad. No perdáis la ilusión, la confianza y seguid trabajando", contó Concepción Méndez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Gijón momentos premios a dar el trofeo a Emilio Sánchez Vicario. "Cuando tienes esta edad no sabes si es bueno o malo que te den este tipo de reconocimientos", bromeo el galardonado, siguiendo con la buena tónica que se vivió durante la mañana. "Siempre hace mucha ilusión que reconozcan tu carrera. Asturias es una tierra muy querida a la que siempre es un placer venir", reconoció el tenista, que no dudó en darle un toque a la concejala. "Hay que dar un empujón a estas instalaciones. Son de primer nivel, pero lo que da trabajo es mantenerlas así durante el tiempo”, comentó provocando el aplauso de los padres presentes. Por último, como cierre del evento, Sánchez Vicario volvió a atender a sus seguidores, móvil en mano, que está vez sí eran de su quinta.