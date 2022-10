Luis Rubiales, presidente de la RFEF, estuvo presente en el acto de apertura de la nueva sede de la Federación Asturiana de Fútbol, que desde hoy llevará el nombre de Maximino Martínez, expresidente de la federación. Además, en el acto Rubiales le impuso al exmandatario la insignia de oro y brillantes concedida el mes de junio del pasado año, pero que no pudo ser entregada debido a la enfermedad del homenajeado.

"Hoy es el día de Maxi", comentó Rubiales, que no quiso opacar al directivo hablado sobre la candidatura de Gijón al Mundial 2030."Mejor que he hablado yo de Gijón no se puede hablar", contó el máximo mandatario nacional al concluir el evento, añadiendo que "lo mejor es hablar lo menos posible de la candidatura de Gijón, hacedme caso".

Aunque la nueva sede de la Federación Asturiana lleva en funcionamiento varios meses, todavía no se había realizado la inauguración oficial.